Her kadının saçı ve kaşı için kullandığı bir yağı mutlaka vardır. Son yıllarda şampuanların yanına eklenen yağlardan bir tanesi var ki şampuanın içine damlatılan sadece birkaç damlayla saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırıyor. Türkiye'nin Akdeniz ile Ege kıyılarında kendiliğinden yetişen bu bitkinin adı ve yağının faydaları haberimizde… Saç köklerinin daha gür ve parlak olmasını isteyenler bitkilerden elde edilen doğal yağları deniyor. Son yıllarda herkesin saçı için favorisi biberiye yağı.