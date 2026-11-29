Geçmeyen ateş, halsizlik, morluk! Bakın hangi hastalığın habercisi
Çocukluk döneminde görülen kanser türleri arasında önemli bir yere sahip olan lösemi, özellikle ilk 5 yaşta daha sık ortaya çıkıyor. Halsizlik, uzun süre düşmeyen ateş, sık tekrarlayan enfeksiyonlar ve açıklanamayan morlukların göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Savaş Kansoy, bu şikâyetlerin uzun sürmesi ya da bir arada görülmesi durumunda erken teşhis için vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini vurguluyor.