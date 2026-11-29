Tanı için kemik iliğine bakılması gerekebilir Löseminin farklı türleri bulunduğunu ifade eden Kansoy, “Hastalığın başlıca türleri arasında yer alan akut lenfoblastik lösemi ve akut miyeloblastik lösemi, farklı kan hücrelerinden kaynaklansa da her ikisi de hızlı ilerleyebiliyor. Kronik miyelositer lösemi ise genellikle daha yavaş seyrediyor. Hangi lösemi türünün söz konusu olduğunu belirlemek ve kesin tanıya ulaşmak için kan hücrelerinin sayısını ve bazı özelliklerini gösteren hemogram adı verilen kan testi, kan hücrelerinin mikroskop altında incelendiği periferik yayma ve özel bir iğne yardımıyla kemik iliğinden sıvı örneği alınarak incelenmesini sağlayan kemik iliği aspirasyonu gibi tetkiklerden yararlanılıyor. Hastalığın türü ile klinik ve genetik risk faktörleri değerlendirildikten sonra uygun tedavi planı oluşturuluyor. Kemoterapi temel tedavi yöntemleri arasında bulunurken gerekli görülen durumlarda kök hücre nakli de uygulanabiliyor” dedi.