Japonya'da düşen doğum oranı ve hızla yaşlanan nüfus, hükümeti yeni önlemler almaya yöneltti. İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), nüfus azalmasıyla mücadele kapsamında üçüncü ve sonraki her çocuk için ailelere 10 milyon yen (yaklaşık 3,2 milyon lira) değerinde destek sağlamayı planlıyor.

Kyodo ajansının parti içi kaynaklara dayandırdığı habere göre, LDP Nüfus Stratejileri Komisyonu, ülkedeki doğum oranını artırmak amacıyla yeni bir nüfus stratejisi üzerinde çalışıyor. Plan kapsamında yeni bir "Nüfus Stratejisi Ajansı" kurulması ve üç veya daha fazla çocuk sahibi ailelere önemli ekonomik destekler sunulması öngörülüyor.

ERDOĞAN'IN "EN AZ 3 ÇOCUK" ÇAĞRISINI HATIRLATTI

Japonya'nın üçüncü ve sonraki çocuklar için hazırladığı milyonlarca yenlik destek planı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği "En az 3 çocuk" tavsiyesini yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de nüfus artış hızının korunması ve aile yapısının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek evli çiftlere en az üç çocuk sahibi olmaları yönünde sık sık çağrıda bulunuyor. Japonya'nın nüfus krizine karşı üçüncü çocuğu teşvik eden yeni planı da bu çağrıyla benzerlik gösteriyor.

YENİ STRATEJİ GELECEK AY HÜKÜMETE SUNULACAK

LDP'nin hazırladığı yeni nüfus stratejisinin gelecek ay Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae hükümetine sunulması bekleniyor. Planın, hükümetin 2027 yılına yönelik reform programına dahil edilmesi hedefleniyor.

Başbakan Takaiçi, Kasım 2025'te nüfus azalmasıyla mücadele önlemlerini yaygınlaştırmak amacıyla "Nüfus Stratejisi Merkezi"ni kurduklarını açıklamıştı. Merkezin açılışında konuşan Takaiçi, "Ülkenin en büyük sorunu nüfus azalması." ifadelerini kullanmıştı.

JAPONYA 2030'U SON FIRSAT OLARAK GÖRÜYOR

Tokyo yönetimi, 2030 yılına kadar olan dönemi mevcut nüfus eğilimlerini tersine çevirmek için son fırsat olarak değerlendiriyor.

Dönemin Başbakanı Kişida Fumio da 2023 yılında yaptığı açıklamada, düşen doğum oranı nedeniyle Japonya'nın sosyal fonksiyonlarını kaybetmenin eşiğine geldiğini söylemişti.

Ulusal Nüfus ve Sosyal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün tahminlerine göre, Japonya'da 65 yaş ve üzerindeki nüfusun 2045 yılında 39,4 milyona ulaşması ve toplam nüfusun yüzde 36,3'ünü oluşturması bekleniyor. Yaşlanan nüfus ve azalan doğum oranı, ülkenin sağlık sistemi ve bölgesel kalkınması üzerinde ciddi baskı oluşturuyor.