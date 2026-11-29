Sağlıklı beslenme trendlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte mutfaklarda klasik rafine sofra tuzunun yerini çoğu zaman pembe Himalaya tuzu, kaya tuzu veya deniz tuzu almaya başladı. Özellikle yüksek tansiyon (hipertansiyon) riski taşıyan pek çok kişi, Himalaya tuzunun doğal yapısı nedeniyle kan basıncını yükseltmediğini düşünerek daha rahat tüketebiliyor. Ancak beslenme ve kardiyoloji uzmanları, tuzun rengi veya kaynağı değişse bile vücuttaki temel etki mekanizmasının değişmediğine dikkat çekiyor. Peki, sofra tuzu ile Himalaya tuzu arasında tansiyon açısından gerçekte bir fark var mı? Gelin, iki tuz türünün içeriğini bilimsel veriler ışığında inceleyelim.