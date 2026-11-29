İkisinin farkı ne? Sofra tuzu mu Himalaya tuzu mu? Tansiyon açısından fark var mı?
Tuz konusunda mutlaka dikkatli davranmak zorundayız.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Tuz konusunda mutlaka dikkatli davranmak zorundayız.
Son yıllarda tuzla ilgili birçok kişinin tercihi değişti. Özellikle tansiyo hastaları Himalaya tuzu ile rafine tuz arasında kaldı. Peki, bu ikisinin farkı ne? İki tuz çeşidinin sodyum oranlarından mineral yapılarına kadar bilinmeyen tüm detayları karşılaştırdık. İşte tansiyon kontrolünde gerçekte nelerin belirleyici olduğu ve tuz tüketiminde yapılan en yaygın yanılgı...
Sağlıklı beslenme trendlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte mutfaklarda klasik rafine sofra tuzunun yerini çoğu zaman pembe Himalaya tuzu, kaya tuzu veya deniz tuzu almaya başladı. Özellikle yüksek tansiyon (hipertansiyon) riski taşıyan pek çok kişi, Himalaya tuzunun doğal yapısı nedeniyle kan basıncını yükseltmediğini düşünerek daha rahat tüketebiliyor. Ancak beslenme ve kardiyoloji uzmanları, tuzun rengi veya kaynağı değişse bile vücuttaki temel etki mekanizmasının değişmediğine dikkat çekiyor. Peki, sofra tuzu ile Himalaya tuzu arasında tansiyon açısından gerçekte bir fark var mı? Gelin, iki tuz türünün içeriğini bilimsel veriler ışığında inceleyelim.
Tansiyonu yükselten asıl bileşen tuzun rengi ya da kristal yapısı değil, içerdiği sodyum miktarıdır. Sodyum vücutta su tutulmasına yol açarak damar içi hacmi artırır ve bu durum kan basıncının yükselmesine neden olur. Sofra Tuzu: Rafine edilmiş sofra tuzunun yaklaşık yüzde 97 ila 99'u sodyum klorürden oluşur. Ortalama 1 gram sofra tuzunda yaklaşık 380-400 mg sodyum bulunur.
Himalaya Tuzu: Pakistan'daki Khewra tuz madenlerinden çıkarılan ve pembe rengini eser miktardaki demir oksitten alan Himalaya tuzunun da yaklaşık yüzde 96 ila 98'i sodyum klorürdür. Yani gram bazında sodyum içeriği sofra tuzuyla neredeyse aynıdır.
Himalaya tuzunun en çok öne çıkarılan özelliği; magnezyum, potasyum ve kalsiyum gibi 80'den fazla iz mineral barındırmasıdır. Potasyum ve magnezyumun tansiyonu dengelemeye yardımcı mineraller olduğu bilinse de Himalaya tuzundaki bu minerallerin oranı genellikle oldukça düşüktür. Günlük tuz sınırını aşmadan tüketilen miktardan alınacak mineral katkısı, sodyumun tansiyon yükseltici etkisini telafi edecek düzeyde değildir.
Sofra tuzu ile Himalaya tuzu arasındaki en belirgin farklardan biri iyot içeriğidir. Rafine sofra tuzlarının büyük bölümü, tiroit sağlığını korumak amacıyla iyotla zenginleştirilir. Himalaya tuzu ise doğal olarak çok az miktarda iyot içerir. Sadece Himalaya tuzu kullanan ve başka kaynaklardan yeterli iyot almayan kişilerde uzun vadede iyot eksikliği riski ortaya çıkabilir.
Tansiyon kontrolü söz konusu olduğunda uzmanların temel mesajı oldukça nettir: Hangi tuzun kullanıldığından çok, ne kadar tüketildiği önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlıklı bir yetişkinin günlük tuz tüketiminin 5 gramı (yaklaşık 1 silme çay kaşığı) geçmemesini önermektedir. Himalaya tuzunun iri kristalli yapısı nedeniyle bir çay kaşığına sofra tuzuna kıyasla biraz daha az miktarda sığması küçük bir hacim farkı oluştursa da fazla tüketildiğinde her iki tuz da tansiyonu aynı şekilde yükseltir.
Hipertansiyon, kalp-damar veya böbrek hastalığı bulunan kişilerin tuzu "doğal" olduğu gerekçesiyle sınırsız tüketmek yerine yemeklerde baharat, limon ve aromatik otlarla lezzeti artırarak toplam sodyum alımını azaltmaları en güvenli yaklaşımdır.
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