Beyaz pirinç rafine bir karbonhidrat kaynağı olduğu için sindirim sisteminde hızla glikoza dönüşür ve kana karışır. Pilavın yanına yoğurt eklendiğinde ise sindirim süreci farklılaşır: Mide Boşalmasını Yavaşlatır: Yoğurtta bulunan kazein ve peynir altı suyu proteinleri ile süt yağı, midenin boşalma süresini uzatır. Bu durum, pilavdaki karbonhidratların ince bağırsaktan kana daha yavaş karışmasını sağlayabilir. Ani Şeker Zirvelerini Önlemeye Yardımcı Olur: Karbonhidratın proteinle eşleştirilmesi, kan şekerinin aniden fırlayıp ardından hızla düşmesi yerine daha dengeli ve kademeli bir eğri çizmesine katkıda bulunur.