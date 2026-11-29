Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, GÜBRETAŞ üzerinden kendisini eleştiren Ümit Özlale’ye yanıt verdi. Yumaklı, görev yaptığı döneminin tamamında şahsına veya şirket yönetimine yönelik hisse manipülasyonu gerekçesiyle verilmiş herhangi bir SPK cezası ya da suç duyurusu bulunmadığını belirtti.

Yumaklı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde Gübretaş Genel Müdürü olduğu döneme ilişkin hisse hareketleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) cezaları üzerinden kendisini eleştiren Ümit Özlale’ye tepki gösterdi.

Özlale’nin kurumsal güvene ilişkin eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Yumaklı, söz konusu iddiaların basit bir açık kaynak araştırmasıyla dahi doğrulanabilecek bilgilerle çeliştiğini ifade etti.

Yumaklı, kamu görevlerinde esas olanın sözleri havada bırakmak değil, hakikati resmi kayıtlar ve belgelerle ortaya koymak olduğunu belirterek, şahsına ve geçmişte görev yaptığı kurumun itibarına yönelik iddialara karşı gerçekleri sıraladı.

“GÖREV YAPTIĞIM DÖNEMİN TAMAMINDA SPK CEZASI YOK”

Yumaklı, yalnızca Özlale’nin iddia ettiği 2019-2020 yıllarında değil, Gübretaş'ta görev yaptığı Ekim 2016-Nisan 2022 döneminin tamamında, şahsına, şirket yönetimine veya şirkete yönelik hisse manipülasyonu ya da başka herhangi bir gerekçeyle verilmiş tek bir SPK cezası veya suç duyurusu bulunmadığını kaydetti.

SÖĞÜT ALTIN MADENİ SAHASININ DEVRİ

Yumaklı, açıklamasında Söğüt Altın Madeni sahasının ruhsatının devrine ilişkin sürece de değindi.

Hukuki ihtilaf nedeniyle atıl durumda bekleyen Söğüt Altın Madeni sahasının ruhsatının, yargı kararlarının ardından 2019 yılı sonunda resmi olarak Gübretaş’a devredildiğini belirten Yumaklı, sondajlar, rezerv tespiti ve altın üretimine ilişkin süreçlerin Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yatırımcılara şeffaf şekilde duyurulduğunu ifade etti.

Yumaklı, hisse senetlerindeki değer artışının manipülasyondan değil, şirketin mal varlığındaki somut ve ekonomik değer artışından kaynaklandığını vurguladı.

“TÜM YASAL HAKLARIMI KULLANACAĞIM”

Resmi bültenlerde ve KAP kayıtlarında yer alan bilgileri çarpıtarak kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını öne süren Yumaklı, bu yaklaşımın Meclis'in ciddiyetine yakışmadığını belirtti.

Yumaklı, mesnetsiz ithamlarla ilgili tüm yasal haklarını kullanacağını bildirirken, Ümit Özlale’ye dört soru yöneltti:

- Gübretaş’ın görev yaptığı dönemde veya sonrasında herhangi bir manipülasyon ya da benzeri bir konuda ceza almadığını bildiği halde neden yanlış bilgi verdiği

- İddiaları açık kaynaklardan teyit edebileceği halde neden gerçeğe aykırı açıklamalarda bulunduğu

- Milletvekilliği ve Meclis kürsüsünün sınırsız yalan söyleme ve iftira atma hakkı verip vermediği

- İddialarına dayanak olarak gösterdiği SPK ceza belgelerini yayımlamayı düşünüp düşünmediği.