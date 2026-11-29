Buna göre, bugün Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam eden yağışların, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Balıkesir'in kuzey, İstanbul'un Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.