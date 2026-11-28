Myanmar ordusunun hava saldırıları son günlerde ülkenin farklı bölgelerinde onlarca sivilin ölümüne yol açtı.

Güneydeki Şan eyaletinde bir düğün töreni vuruldu.

Kurtarma ekipleri Moe Bye köyündeki törende en az 21 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ülkenin sürgündeki muhalif yönetimi Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) açıklamasına göre perşembe günü de orta Myanmar'daki Magway bölgesinde, direniş güçlerinin etkin olduğu In Yon köyünde bir okul hava saldırısının hedefi oldu.

Okula yapılan saldırıda aralarında öğrenciler, genç keşişler ve öğretmenlerin de bulunduğu en az 20 sivil hayatını kaybetti.

Ordu, batıdaki Rakhine eyaletinin Mrauk-U kasabasını bombaladı. Bir yerleşim bölgesine düşen bombalar nedeniyle 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 20 kişinin yaraladığı bildirildi.

Bölge, ülkenin askeri yönetimine karşı savaşan en güçlü etnik silahlı gruplardan biri olan Arakan Ordusu'nun denetiminde bulunuyor.

Myanmar'ın askeri yönetimi saldırılarla ilgili açıklama yapmadı.

Myanmar'da 2021'de Aung San Suu Kyi liderliğindeki seçilmiş sivil hükümeti deviren darbeden bu yana uzun süren bir iç savaş yaşanıyor.

Ordu, denetleyemediği bölgelere neredeyse her gün hava saldırısı düzenliyor; köyler yakılıyor, muhalif yönetimin ve etnik silahlı grupların elindeki topraklara kara harekâtları yapılıyor.

Kaynak: İLKHA