Rusya’nın dev teknoloji şirketi sürpriz gelişmeyi duyurdu: Türkiye Rusların mayıs tatilinde gözdesi! İşte o ilçeler

Rusların mayıs tatillerinde en çok tercih ettiği şehirler belirlendi. Ruslar arasında yurtdışı gezileri için en popüler şehirler Erivan, İstanbul, Antalya, Taşkent ve Bakü oldu.

Rusya’nın dev teknoloji şirketi Yandex’’in sunduğu turizm hizmetinden yararlanan Rusların bilet ve otel rezervasyonlarını inceleyen uzmanlar, yurtdışındaki en popüler şehirlerin sırasıyla Erivan, İstanbul, Antalya, Taşkent ve Bakü olduğuna değinirken, komşu ülkeler hariç tutulduğunda ise en popüler destinasyonların sırasıyla İstanbul, Antalya, Dubai, Dalaman ve Tel Aviv olduğunu açıkladı

Rusların mayıs tatilinde en çok seyahat edeceği ülkeler başta Türkiye olmak üzere Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Kırgızistan, Mısır ve Çin olurken, hizmet kullanıcılarının yaklaşık yüzde 80 ile ezici çoğunluğu ise Rusya sınırlarında gezi planlıyor.

Rus şehirleri arasında popülerlik açısından St. Petersburg, Moskova, Soçi, Kazan, Nizhny Novgorod, Kaliningrad, Yaroslavl, Gelencik, Volgograd ve Yekaterinburg başı çekerken, araştırma sonuçları, geçen yıla göre mayıs tatili için seyahate çıkacak kullanıcı sayısında yüzde 20 artış yaşandığını gösterdi.

Bu artışın hem Rusya’da hem de yabancı ülkeler için geçerli olduğuna dikkat çeken Yandex Travel uzmanları, mayıs tatillerinde Rusya’daki otellerde bir gecelik konaklama maliyetinin ortalama 6 bin rubleyle bir önceki yıla göre çok değişmediğini, öte yandan çift yönlü uçak biletlerinin kişi başı ortalama maliyetinin geçen yıla göre yüzde 14 artarak 13 bin rubleye yükseldiğini kaydetti.

Gazetemru'da yer alan habere göre: Komşu ülkelere gidiş-dönüş uçak bileti fiyatları ise yüzde 3 azalarak ortalama 29 bin 350 rubleye gerilerken, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere uçuşlarda ise bilet fiyatları yüzde 9 artarak 50 bin 250 rubleye yükseldi.

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Aynı zamanda komşu ülkelerdeki otellerde bir gecelik konaklama maliyeti ortalama yüzde 50 artarak 6 bin rubleye çıkarken, BDT dışı ülkelerdeki gecelik konaklama fiyatları ise yüzde 40 artışla ortalama 7 bin 786 rubleye yükseldi.

Türkiye’de Rus turistler için yeni ödeme sistemi ile daha çok turist gelecek!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde mutabık kılınan bazı noktalar olduğu belirtildi.

CNN Türk’ten Arda Erdoğan’ın haberine göre, Rus turistlerin Türkiye’ye gelebilmesi için ekstra uçak seferleri yapılmasında mutabık kalındı.

Ayrıca savaş nedeniyle AB ve Batılı ülkelerin yaptırımları sonucu Visa ve Mastercard ödeme yöntemlerini kullanamayan Rus turistler için Rebit Kart isimli yeni para kart sistemi üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Rus turistler telefonlarına kuracakları uygulama ile Türkiye'de harcama yapabilecek.

Visa ve Mastercard’a alternatif olarak MIR kart sistemi kullanılıyordu fakat AB ve Batılı ülkelerin yaptırım tehdidi nedeniyle Türk bankalar bu ödeme yöntemini kullanma sürecini durdurmuştu.

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