Konteyner kıyıya vurdu, içinden servet çıktı! Milyonluk ürünler için sahile akın ettiler

İstanbul’un Çatalca kıyılarında görenleri şaşırtan bir manzara yaşandı. Arnavutköy açıklarında henüz hangi gemiye ait olduğu ve ne zaman düştüğü belirlenemeyen konteyner, dalgaların etkisiyle Çatalca kıyılarına kadar sürüklendi. Kıyıya çarparak açılan konteynerin içerisindeki tonlarca ağırlığındaki profesyonel ses sistemleri ve elektronik ekipmanlar, dalgalarla birlikte kumsala ve kayalıklara yayıldı.

Ürünler muhafaza altına alındı

Çevredekiler, kıyıya dağılan elektronik cihazları ve kutuları fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, ses sistemlerinin yaklaşık 2 kilometrelik sahil şeridine yayıldığı tespit edildi. Konteyner ve sahile dağılan milyonlarca lira değerindeki ses sistemleri ekipler tarafından muhafaza altına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. Ürünlerin sahile vurduğunu duyanlar ise bölgeye akın etti. Ancak koruma altına alınan ürünlere yalnızca bakmakla yetindiler.