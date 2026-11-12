Ankara’da belediye işgüzarlığı faciaya yol açıyordu! Doğal gaz borusu patladı, alevler göğe yükseldi!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde belediye ekiplerinin yürüttüğü yol çalışması sırasında büyük bir ihmal yaşandı. İş makinesinin doğal gaz boru hattını delmesiyle şiddetli bir patlama meydana gelirken, çıkan yangın çevrede büyük paniğe yol açtı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesi sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olay, Hacı Bayram Bulvarı'nda meydana geldi. Yol çalışması yapan iş makinesinin doğal gaz boru hattına zarar vermesiyle önce patlama sesi duyuldu ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, doğal gaz arıza, sağlık ve polis ekipleri dahil ilgili ekipler yönlendirildi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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