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İş adamının cesedi İzmir'de feci halde bulundu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İş adamının cesedi İzmir'de feci halde bulundu

İzmir'in Urla ilçesindeki villasında ölü bulunan iş insanı Bekir Kayabaşı'nın vücudunda hem kesici alet hem de ateşli silah izleri tespit edildi.

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Foto - İş adamının cesedi İzmir'de feci halde bulundu

İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında ölü bulundu.

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Foto - İş adamının cesedi İzmir'de feci halde bulundu

Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.

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Foto - İş adamının cesedi İzmir'de feci halde bulundu

Olayın ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Foto - İş adamının cesedi İzmir'de feci halde bulundu

Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Ayrıca olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.

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