İş adamının cesedi İzmir'de feci halde bulundu
İzmir'in Urla ilçesindeki villasında ölü bulunan iş insanı Bekir Kayabaşı'nın vücudunda hem kesici alet hem de ateşli silah izleri tespit edildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'in Urla ilçesindeki villasında ölü bulunan iş insanı Bekir Kayabaşı'nın vücudunda hem kesici alet hem de ateşli silah izleri tespit edildi.
İzmir'de tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerindeki villasında ölü bulundu.
Kayabaşı'nın vücudunda kesici alet ve ateşli silah yaralanmalarına ait izlere rastlandığı öğrenildi.
Olayın ardından Kayabaşı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kayabaşı'nın cenazesi, dün Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Urla Kabristanlığı'nda toprağa verildi. Ayrıca olayın aydınlatılması amacıyla çevredeki güvenlik kameralarının da incelemeye alındığı belirtildi.
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