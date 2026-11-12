  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu davasında yeni gelişme Bakan Göktaş'tan bütçe komisyonunda muhalefete tarihi ders: "2002'de engellilik kanunu dahi yoktu, köklü reformları biz hayata geçirdik!" Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki Türk birliğini kim bozmak istiyor? Amiral Cihat Yaycı perde arkasını anlattı Merkez Bankası'ndan kredi büyüme sınırı kararı Fransa'dan görülmemiş cesaret! Sınır dışı etti MSB'den Somali paylaşımı! Okyanusta ay-yıldızlı gövde gösterisi: Milli DİHA’mız düşmanın uykularını kaçırıyor Gazze'de yürek yakan görüntüler! Filistinli annenin gözyaşları kameralara yansıdı: Sesimizi duyan yok mu? COP31’e katılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Türk çayı keyfi sosyal medyayı salladı! Trafikte vandallık dehşeti: Magandalar yine can yaktı! Sopalar havada uçuştu
Ekonomi Şimşek, ekonominin devleriyle görüştü: Küresel finansın gözü Türkiye’de
Ekonomi

Şimşek, ekonominin devleriyle görüştü: Küresel finansın gözü Türkiye’de

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Şimşek, ekonominin devleriyle görüştü: Küresel finansın gözü Türkiye’de

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, COP31 kapsamında Dünya Bankası, EBRD ve UNDP başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye'nin ekonomik görünümü, milyarlarca dolarlık finansman işbirliği ve iklim yatırımlarını hızlandıracak BRIDGE girişimi ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, COP31 kapsamında Dünya Bankası, EBRD ve UNDP başkanlarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin iklim eylemini hızlandırmayı amaçlayan İklim Uygulama Köprüsü (BRIDGE) girişimini ve uluslararası iş birliği imkanlarını görüştü.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga, EBRD Başkanı Odile Renaud-Basso ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander De Croo ile ayrı ayrı görüştü.

Dünya Bankası Grubu ve EBRD ile yapılan görüşmelerde, Türkiye ekonomisinin makroekonomik görünümü, devam eden projeler ve gelecek dönemde işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin detaylar ele alındı. UNDP ile görüşmenin ana gündemini ise İklim Uygulama Köprüsü oluşturdu.

TÜRKİYE, IBRD’NİN DÜNYADAKİ EN BÜYÜK PORTFÖYÜNE SAHİP

Türkiye, Dünya Bankası Grubunun en önemli finansman ortakları arasında bulunuyor. Eylül 2026 itibarıyla aktif portföy büyüklüğünde Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasında (IBRD) birinci, Uluslararası Finans Kurumunda (IFC) da üçüncü sırada yer alıyor.

IBRD'nin Türkiye'deki aktif portföyü 43 projeyle 23 milyar dolara ulaştı. IFC'nin 6,7 milyar dolarlık portföyünde ise finans sektörü 3,8 milyar dolarla ilk sırada bulunuyor. Bunu 1,7 milyar dolarla imalat ve tarım, 820 milyon dolarla altyapı ve 400 milyon dolarla yatırım fonları izliyor.

ÜÇ YILLIK FİNANSMAN HEDEFİ 10 MİLYAR DOLARDAN FAZLA AŞILDI

Dünya Bankası Grubunun Türkiye için hazırladığı 2024-2028 Ülke İşbirliği Çerçevesi (CPF), Nisan 2024'te onaylanmış ve ilk üç yıl için 18 milyar dolarlık finansman öngörülmüştü. IBRD, IFC ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA) aracılığıyla sağlanan finansman ise 28 milyar doları aştı.

Bu tutarın 14,9 milyar doları, garantiler dahil Ekim 2026 itibarıyla IBRD tarafından onaylandı. IBRD'nin Türkiye'ye taahhütleri sadece 2026 mali yılında 5,6 milyar dolara ulaştı. 2027 mali yılı için de şimdiden 2,3 milyar dolarlık taahhüt planlandı. IFC’nin kendi kaynaklarından sağladığı ve mobilize ettiği finansman ise 14,7 milyar dolar oldu.

TÜRKİYE, EBRD’DE 6 YILDIR ZİRVEDE

2009'dan bu yana EBRD'nin faaliyet gösterdiği Türkiye, 2020-2025 döneminin her yılında Bankanın en fazla finansman sağladığı ülke oldu. EBRD'nin Türkiye'ye yıllık finansmanı 2023'te 2,5 milyar euro, 2024'te 2,6 milyar euro, 2025'te ise 2,7 milyar euro olarak gerçekleşti.

Bu yıl da aynı ivme sürüyor. 2026'da 31 Ekim itibarıyla sağlanan finansman 2,7 milyar euroya ulaştı. Böylece 10 ayda 2025'in tamamındaki seviye yakalandı.

İKLİM UYGULAMA KÖPRÜSÜ’NDE UNDP İLE GÜÇLÜ ORTAKLIK

UNDP ile görüşmede öne çıkan BRIDGE, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı Eylem Ajandası'nın öncelikleri arasında yer alıyor. Girişim, ulusal iklim eylemini hızlandırmayı ve genişletmeyi amaçlıyor.

BRIDGE, iklim önceliklerinin yatırım yapılabilir projelere dönüştürülmesinde yaşanan yapısal sorunlara çözüm olarak tasarlandı. Girişim, ülke odaklı köprü işlevi görecek ve ülkelerin iklim önceliklerini yatırım yollarına dönüştürmelerine, finansmanı koordine etmelerine rehberlik edecek.

UNDP ile yürütülen işbirliği, girişimin hayata geçirilmesinde ve işletilmesinde temel unsurlardan birini oluşturuyor.

Rusya'da gündeme oturacak Türkiye gelişmesi: 'Kesin geliyoruz' dediler
Rusya'da gündeme oturacak Türkiye gelişmesi: 'Kesin geliyoruz' dediler

Ekonomi

Rusya'da gündeme oturacak Türkiye gelişmesi: 'Kesin geliyoruz' dediler

Gazi Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş partiler arasında mekik diplomasisi başlattı!
Gazi Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş partiler arasında mekik diplomasisi başlattı!

Gündem

Gazi Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' mesaisi: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş partiler arasında mekik diplomasisi başlattı!

NYT Ankara’nın gücünü itiraf etti: ABD’nin boşluğunu Türkiye dolduruyor
NYT Ankara’nın gücünü itiraf etti: ABD’nin boşluğunu Türkiye dolduruyor

Dünya

NYT Ankara’nın gücünü itiraf etti: ABD’nin boşluğunu Türkiye dolduruyor

Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki
Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Gündem

Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki

Brezilyalı lider Lula da Silva Antalya’dan alkışlarla uğurlandı! Filistin davasına sahip çıkan duruşu Türkiye’nin göğsünü kabarttı!
Brezilyalı lider Lula da Silva Antalya’dan alkışlarla uğurlandı! Filistin davasına sahip çıkan duruşu Türkiye’nin göğsünü kabarttı!

Gündem

Brezilyalı lider Lula da Silva Antalya’dan alkışlarla uğurlandı! Filistin davasına sahip çıkan duruşu Türkiye’nin göğsünü kabarttı!

Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi
Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi

Siyaset

Meclis’te ‘Terörsüz Türkiye’ mesaisi

Yok böyle rakam! Türkiye'den o ülkeye 100 bin İHA ve helikopter satışı
Yok böyle rakam! Türkiye'den o ülkeye 100 bin İHA ve helikopter satışı

Gündem

Yok böyle rakam! Türkiye'den o ülkeye 100 bin İHA ve helikopter satışı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23