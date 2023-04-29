Dünya devinden uyarı: Rusya'nın doğal gaz ihracatı yarıya inecek, duyurdular! Milyonlarca dolarlık yatırım.....

Rusya'nın doğal gaz ihracatı 2023 yılında 100 milyar m3'ten 50 milyar m3'e inebilir. İzvestiya gazetesi bu öngörünün dünyaca tanınan Devlet Konseyi Enerji Komisyonu'nun toplantı tutanaklarında yer aldığını yazıyor. Gerekçe ise yaptırımlar ve Batılı ülkelerin Rusya'yla iş yapmak istememesi.



Toplantı tutanaklarında soruna çözüm olarak yeni pazarlara açılma zorunluluğuna işaret ediliyor. Ancak komisyon üyeleri petrolden farklı olarak doğal gazda yeni pazar bulmanın daha zor olduğuna dikkat çekti.



Rusya'nın şu anda faal olan üç boru hattı var: Doğu Avrupa'ya gaz taşıyan Ukrayna güzergahı, Türk Akımı ile birlikte Mavi Akım ve Çin'e gaz taşıyan Sibirya'nın Gücü.



Ukrayna ve Türkiye güzergahları üzerinden satılan gazın yıllık toplam hacmi 30 milyar m3'ün üzerinde. Sibirya'nın Gücü hattı ise 15,5 milyar m3 gaz taşıyor. Rusya'nın hedefi bu miktarı bu yıl 22 milyar m3'e çıkarmak.



Ancak bu hedefe ulaşılması halinde bile toplam sevkiyat 50 milyar m3'ün biraz üstüne çıkıyor. turkrus'un aktardığı haberde: İzvestiya gaz sevkiyatının yarıya inmesi nedeniyle federal bütçedeki açık baskısının arttığına dikkat çektiği aktarıldı. Rusya bütçesi ilk çeyrekte 2,4 trilyon ruble açık vermişti (29 milyar dolar).