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Ekonomi Takozcu zihniyete inat dev adım! Türkiye Yüzyılı'nda nükleer şahlanış: Kanadalı devle kritik anlaşma imzalandı
Ekonomi

Takozcu zihniyete inat dev adım! Türkiye Yüzyılı'nda nükleer şahlanış: Kanadalı devle kritik anlaşma imzalandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Takozcu zihniyete inat dev adım! Türkiye Yüzyılı'nda nükleer şahlanış: Kanadalı devle kritik anlaşma imzalandı

"Türkiye nükleer yapamaz" diyerek yıllarca enerji hamlelerimizin önüne takoz koyan mandacı zihniyete bir tokat daha geldi. Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanadalı dev şirket AtkinsRealis, yeni nesil CANDU reaktör teknolojisiyle kurulacak dev nükleer santral için kritik imzayı attı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konu ile ilgili detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı tarihe gömecek milli hamleleri hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis arasında, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santrale yönelik fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek santrale ilişkin fizibilite ve ön tasarım çalışmaları yürütülecek.

NÜKLEER ENERJİ ANLAŞMASI

Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis arasında imzalanan anlaşma, nükleer santral projesinin fizibilite ve ön tasarım mühendisliği çalışmalarını kapsıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın mart ayı başında gerçekleştirdiği Kanada ziyaretinde iki şirket arasında ‘Nükleer Enerji İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’ imzalanmıştı. Bu doğrultuda yürütülen ön fizibilite çalışmasında sona gelinirken Antalya’da devam eden BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) yeni bir mutabakata varıldı.

‘CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması’, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Julie Dabrusin’ın huzurunda, AtkinsRéalis Başkanı ve Genel Müdürü Ian L. Edwards şahitliğinde, TÜNAŞ Genel Müdürü Necati Yamaç ve AtkinsRéalis Nükleer Enerji Başkanı Joe St. Julian tarafından imzalandı.

Yeni varılan anlaşma, ön fizibilite çalışmasının sonraki aşaması olan CANDU reaktör teknolojisi özelinde fizibilite ve ön tasarım mühendisliğini kapsıyor. Anlaşma kapsamında öncelikle, Türkiye’de geliştirilebilecek bir nükleer santral projesinin fizibilite çalışmaları yürütülecek. Bu doğrultuda, santralin kurulacağı saha, CANDU reaktör teknolojisinin sahaya uyarlanması ve santralin işletilmesi gibi teknik konuların yanı sıra projenin finansmanı ve ekonomik boyutu da değerlendirilecek.

Anlaşmaya göre; yapılacak çalışmaların bir diğer önemli boyutunu Türkiye’nin yerli sanayi kapasitesinin projeye katılımı ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının geliştirilmesi oluşturacak. Bu çerçevede yerlileştirme ve insan kaynağı geliştirme planlarının yanı sıra proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk değerlendirmelerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Anlaşma ile fizibilite çalışmalarından ön tasarım mühendisliği aşamasına kadar projenin teknik ve ticari açıdan daha ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi ve olgunlaştırılması hedefleniyor. Böylece olası yatırım kararlarına temel oluşturacak güvenilir verilerin ortaya konulması ve projenin sonraki aşamalarına yönelik yol haritasının belirlenmesi amaçlanıyor.

NÜKLEER ENERJİDEKİ UZUN VADELİ YOL HARİTAMIZI NETLEŞTİRECEK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaptı. Antalya’da düzenlenen COP31’de, Kanada Çevre, İklim Değişikliği ve Doğa Bakanı Sayın Julie Dabrusin’ın katılımıyla nükleer enerji alanında Türkiye ile Kanada arasındaki güçlü iş birliğini somut ve ileri bir aşamaya taşıyan önemli bir imza töreni gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Bu kapsamda Türkiye Nükleer Enerji A.Ş. ile AtkinsRéalis bünyesindeki Candu Energy Inc. Arasında imzalanan ‘CANDU Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği Mutabakat Anlaşması’ ile doğrudan CANDU reaktör teknolojisi özelinde kapsamlı fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliği (FEED) aşamasına geçiyoruz. Ülkemizde geliştirilecek yeni nükleer santral projemizin saha seçimi, teknolojinin uyarlanması, işletme süreçleri ve finansman boyutu bu sayede en ince ayrıntısına kadar değerlendirilecek. Sürecin bizim için en kritik ve vazgeçilmez boyutu ise yerli sanayimizin sürece maksimum katılımı ve nitelikli insan kaynağımızın geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, güçlü bir yerlileştirme ve eğitim planlamasıyla birlikte proje organizasyonu, uygulama takvimi, maliyet tahminleri ve risk analizlerine yönelik çalışmaları titizlikle yürüteceğiz. Fizibilite ve Ön Tasarım Mühendisliğini kapsayan bu süreç, projenin teknik ve ticari açıdan olgunlaşmasını sağlayarak nihai yatırım kararlarımız için son derece güvenilir bir zemin oluşturacaktır. Nükleer enerjideki uzun vadeli yol haritamızı netleştirecek ve arz güvenliğimizi tahkim edecek bu adımın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

ANKARA ZİYARETİNDE GÜNDEME GELMİŞTİ

Bakan Bayraktar, Kanada Başbakanı Mark Carney’in 22 Ekim’deki Ankara ziyaretinde Kanada Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Tim Hodgson ile bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Kanada’nın CANDU reaktör teknolojisinin ülkemizde uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda teknik iş birliğinin geliştirilmesi üzerinde durduk." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Vay vay

Kanadalilara atıp tutuyordunuz, hepsi boş..altın madenlerini onlara vermişiz, şimdi de enerji anlaşması...
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