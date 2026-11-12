Bakan Şimşek duyurdu: 4 dünya bankasıyla 5,1 milyar dolarlık anlaşma!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerine ilişkin açıklamada bulundu. Şimşek, Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile toplam 5,1 milyar dolar tutarında 10 ayrı anlaşma imzalandığını duyurdu.

Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği anlaşmaların toplam tutarı 5,1 milyar dolara ulaştı. Dört önemli kalkınma bankasıyla imzalanan 10 ayrı anlaşma ekonomi gündeminde dikkat çekti.

DÖRT BANKAYLA ANLAŞMA YAPILDI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, imzalanan anlaşmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık"

Uluslararası kuruluşlarla gerçekleştirilen anlaşmalar, Türkiye'nin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından dikkat çekti.

Bakan Şimşek'in açıklaması, Türkiye'nin küresel finans kuruluşlarıyla ekonomik iş birliğini güçlendirmeye yönelik adımları kapsamında öne çıktı.