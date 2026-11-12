  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İmamoğlu davasında yeni gelişme Bakan Göktaş'tan bütçe komisyonunda muhalefete tarihi ders: "2002'de engellilik kanunu dahi yoktu, köklü reformları biz hayata geçirdik!" Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki Türk birliğini kim bozmak istiyor? Amiral Cihat Yaycı perde arkasını anlattı Merkez Bankası'ndan kredi büyüme sınırı kararı Fransa'dan görülmemiş cesaret! Sınır dışı etti MSB'den Somali paylaşımı! Okyanusta ay-yıldızlı gövde gösterisi: Milli DİHA’mız düşmanın uykularını kaçırıyor Gazze'de yürek yakan görüntüler! Filistinli annenin gözyaşları kameralara yansıdı: Sesimizi duyan yok mu? COP31’e katılan Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Türk çayı keyfi sosyal medyayı salladı! Trafikte vandallık dehşeti: Magandalar yine can yaktı! Sopalar havada uçuştu
Gündem İzmir’deki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma: 9 kişi tutuklandı, 2 kişi için ev hapsi kararı verildi
Gündem

İzmir’deki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma: 9 kişi tutuklandı, 2 kişi için ev hapsi kararı verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İzmir’deki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma: 9 kişi tutuklandı, 2 kişi için ev hapsi kararı verildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 11 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasındaki ölümcül patlamanın ardından başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aliağa Adliyesi'ne sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında yalnızca şirketin üst düzey yöneticileri değil, fabrikanın farklı birimlerinde sorumluluk üstlenen isimler de bulunuyordu.

Patlamanın meydana geldiği tesiste görev yapan yöneticiler ve teknik personel hakkındaki adli süreç devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Facia, 9 Kasım'da İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'ndeki HABAŞ demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çelikhane bölümünde yaşanan patlamada 18 işçi hayatını kaybetti.

Çok sayıda işçinin çalıştığı demir çelik tesisinde meydana gelen patlamanın ardından olayın nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla adli soruşturma başlatıldı.

18 işçinin yaşamını yitirdiği olay, soruşturmanın kapsamı ve gözaltına alınan isimler nedeniyle dikkat çekti. Patlamaya ilişkin soruşturma Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

İzmir’deki fabrika patlaması yürekleri dağladı! Faciada can verenlerin kimlikleri belli oldu
İzmir’deki fabrika patlaması yürekleri dağladı! Faciada can verenlerin kimlikleri belli oldu

Gündem

İzmir’deki fabrika patlaması yürekleri dağladı! Faciada can verenlerin kimlikleri belli oldu

İzmir’de can kaybı 18'e çıktı! Fabrikanın sahibi gözaltında
İzmir’de can kaybı 18'e çıktı! Fabrikanın sahibi gözaltında

Gündem

İzmir’de can kaybı 18'e çıktı! Fabrikanın sahibi gözaltında

İzmir'deki patlamaya ilişkin sıcak gelişme
İzmir'deki patlamaya ilişkin sıcak gelişme

Gündem

İzmir'deki patlamaya ilişkin sıcak gelişme

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23