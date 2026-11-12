İzmir’deki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma: 9 kişi tutuklandı, 2 kişi için ev hapsi kararı verildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'in Aliağa ilçesinde demir çelik fabrikasında 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor. Gözaltına alınan 11 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
9 KİŞİ TUTUKLANDI
Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada dün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 9'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şirketin yönetim kurulu başkanının da aralarında olduğu 2 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
İzmir'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ demir çelik fabrikasındaki ölümcül patlamanın ardından başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aliağa Adliyesi'ne sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında yalnızca şirketin üst düzey yöneticileri değil, fabrikanın farklı birimlerinde sorumluluk üstlenen isimler de bulunuyordu.
Patlamanın meydana geldiği tesiste görev yapan yöneticiler ve teknik personel hakkındaki adli süreç devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Facia, 9 Kasım'da İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Bozköy Mahallesi'ndeki HABAŞ demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çelikhane bölümünde yaşanan patlamada 18 işçi hayatını kaybetti.
Çok sayıda işçinin çalıştığı demir çelik tesisinde meydana gelen patlamanın ardından olayın nedenlerinin ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla adli soruşturma başlatıldı.
18 işçinin yaşamını yitirdiği olay, soruşturmanın kapsamı ve gözaltına alınan isimler nedeniyle dikkat çekti. Patlamaya ilişkin soruşturma Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülüyor. Olayın ardından başlatılan adli süreç kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.