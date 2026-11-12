Ahmet Hakan’dan bir türlü memnun olmayan muhalefete tepki: Ne istiyorsunuz kardeşim siz, giyotin mi, toplu katliam mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında fon soruşturması kapsamında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Soruşturma sürecinde kamu kurumlarında görev yapan üst düzey isimler hakkında çeşitli işlemler gerçekleştirildiğini belirten Hakan, bütün bu gelişmelere rağmen muhalif çevrelerin tatmin olmadığını ifade etti.

“MIRIN KIRIN, TATAVA ÜSTÜNE TATAVA”

Ahmet Hakan, yazısında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Türkiye Sigorta üzerinden dikkat çeken örnekler sıraladı.

Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı görevinden ayrılmasını, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevine gönderilmesini ve SPK'dan bazı isimlerin tutuklanmasını hatırlatan Hakan, bu gelişmelere yönelik tepkileri şu sözlerle eleştirdi:

“Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanlığı görevini bırakıp gitmek zorunda kalıyor. Mırın kırın.

Fatma Betül Sayan Kaya, devletin zirvesinden Silivri zindanına gönderiliyor. Tatava üstüne tatava.

SPK’dan her biri deve dişi gibi isimler tak tak tutuklanıyor. Ama şöyle, ama böyle.”

“AK PARTİ'DEN ÖNEMLİ İSİMLER TUTUKLANIYOR”

Fon soruşturmasının yalnızca bürokratlarla sınırlı kalmadığını belirten Hakan, Türkiye Sigorta Genel Müdürü ve AK Parti'den bazı isimler hakkında gerçekleştirildiğini aktardığı adli işlemlere de değindi.

Hakan, muhalif çevrelerin bu gelişmeleri görmezden geldiğini belirterek şöyle devam etti:

“Türkiye Sigorta Genel Müdürü tutuklanıyor. Mızmızlık da mızmızlık.

AK Parti’den önemli isimler tutuklanıyor. Es geç.

TERA’sından PUSULA’sına vurguncular hesap veriyor. Görmezden gel.”

“VURGUN PARASINI ÖDEYECEKLER AMA HESAP VERMEKTEN KURTULAMAYACAKLAR”

Yazısında soruşturmanın mali boyutuna da dikkat çeken Ahmet Hakan, kamu kaynaklarının korunmasına ve haksız elde edildiği belirtilen paraların geri alınmasına ilişkin açıklamaları gündeme taşıdı.

Hakan, bu konudaki değerlendirmesini şu ifadelerle sürdürdü:

“Kamunun parasından beş kuruş çıkmayacak deniliyor. Irgalanma sıfır.

Vurgun parasını ödeyecekler ama hesap vermekten kurtulamayacaklar deniliyor. Dikkate alma sıfır.”

“NE İSTİYORSUNUZ KARDEŞİM SİZ?”

Soruşturma kapsamında atıldığını belirttiği adımlara rağmen eleştirilerin sürmesine tepki gösteren Hürriyet yazarı, muhalif çevrelere yönelttiği sorularla yazısını tamamladı.

Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:

“Ne istiyorsunuz kardeşim siz? Ne tatmin edecek sizi? Giyotin mi, toplu katliam mı, makineliyle tarama mı, boyunlara ip mi?”