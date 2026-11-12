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Gündem Kaşif Kozinoğlu kabri başında dualarla anıldı
Gündem

Kaşif Kozinoğlu kabri başında dualarla anıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Kaşif Kozinoğlu kabri başında dualarla anıldı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında İstanbul'daki kabri başında anıldı.

Kaşif Kozinoğlu'nun ailesi, İstanbul Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda bir araya geldi. Cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden ve ölümündeki sır perdesi hala aralanamayan merhumun kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

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