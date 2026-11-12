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Dünya Gazze için acil insani yardım çağrısı!
Dünya

Gazze için acil insani yardım çağrısı!

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Gazze için acil insani yardım çağrısı!

Arap Birliği Genel Sekreteri Fehmi yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde insani durumun giderek kötüleştiğine dikkati çekti.

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına siyonist israil saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin hayatını kurtarmak amacıyla acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulundu.
Gazze'de ilaç, su ve gıda konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Fehmi, soykırımcı israilin 7 Ekim 2023'ten bu yana uyguladığı politikalar nedeniyle 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşamının tüm alanlarının durma noktasına geldiğini ifade etti.

 

Kış mevsiminin gelmesiyle yerinden edilen binlerce kişinin yağmur ve sel nedeniyle yeniden büyük sıkıntılar yaşamaya başladığını vurgulayan Fehmi, şunları kaydetti:

"Yağmur ve seller, devam eden israil saldırılarının yol açtığı kırılgan altyapıdan geriye kalanları da tahrip etti. Yerinden edilenlerin kaldığı 40 bin barınak ile 70 bin çadır sular altında kalarak yıkıldı. Aralarında yaralılar, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve hastaların da bulunduğu 200 binden fazla Filistinli zarar gördü. Binlerce aile barınaksız, ısınma araçlarından ve uygun örtülerden yoksun şekilde açıkta kaldı."

Fehmi, Gazze'de hayatı tehdit eden ve giderek kötüleşen bu koşullar altında uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye çağırdı.

Arap ve uluslararası insani yardım kuruluşlarına da seslenen Fehmi, "Tarihin unutmayacağı ve gelecek nesillerin affetmeyeceği bu insani koşullar altında mağdurların hayatını kurtarmak ve acil insani yardımları ulaştırmak için mümkün olan her türlü desteği sunmak üzere derhal ve koordineli şekilde harekete geçin." ifadelerini kullandı.

 

Acil durum insani yardım ağı kuruluyor

Bu olağanüstü koşullar altında Arap Birliği'nin "Acil Durum İnsani Yardım Ağı" kurulması girişimini başlattığını duyuran Fehmi, insani yardım alanında faaliyet gösteren tüm tarafları bu girişime katılmaya davet etti.

Fehmi, girişimin Arap Birliği'nin bölgedeki insani krizlere acil müdahale etme kararlılığı çerçevesinde hayata geçirildiğini, üye ülkelerdeki ilgili kurumlar ve insani yardım aktörleriyle koordinasyon içinde yürütüleceğini belirtti.

Fehmi ayrıca, bu çağrıya yanıt veren tüm taraflarla derhal iletişime geçileceğini aktardı.

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