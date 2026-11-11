Eşi casusluktan sorgulanınca algı operasyonuna soyundu! İşte TİP’li Şık’ın, Gürlek’e iftiralarının perde arkası!

Konuyla ilgili adli kaynaklardan yapılan açıklamada, soruşturma süreci ile Şık’ın ithamlarının kronolojik sıralamasına dikkat çekildi. Adli kaynaklar Bakan Gürlek’e yönelik algı operasyonunu şu şekilde analiz etti…

Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık'ın ifadeye çağrılması üzerinden, “Adalet Bakanlığı makamının kişisel hesaplaşma amacıyla kullanıldığı” yönünde bir algı kurgulanmaya çalışılıyor.

Ancak böylesine ciddi bir iddianın sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için öncelikle olayların kronolojisine bakmak gerekiyor. Çünkü siyasette yalnızca yaşananlar değil, yaşananların hangi sırayla gerçekleştiği de önemlidir.

SALDIRILAR HAZİRANDA YOĞUNLAŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yonca Verdioğlu Şık hakkındaki incelemeye Haziran 2026'da başladı. TİP’li Ahmet Şık'ın Adalet Bakanı Akın Gürlek'ü hedef alan açıklamalarının ise bu tarihten sonra yoğunlaştığı biliniyor.

Bu kronoloji, kamuoyunun dikkatinden kaçırılmaması gereken önemli bir ayrıntıdır.

Özellikle yakın döneme kadar uzunca bir süredir sosyal medyada daha az görünür olan Ahmet Şık'ın, eşine “casusluk dosyasına” ilişkin incelemeden haberdar olduktan sonra Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddia ve ithamlara yönelmesi, meselenin tek taraflı bir kişisel husumet anlatısı üzerinden okunamayacağını açıkça gösteriyor.

GÜRLEK'İN KARARLI DURUŞU RAHATSIZ ETTİ

Diğer taraftan üzerinde durulması gereken çok daha önemli bir nokta var:

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturmasının üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aynı kararlılıkla gittiği bir dönemde Ahmet Şık ve bazı anonim sosyal medya hesaplarının eşgüdümlü biçimde kendisini hedef aldığı da ciddi biçimde sorgulanmalıdır.

Burada sorulması gereken soru son derece açık: Akın Gürlek neden bir anda hedef haline geldi?

Elbette her bakan gibi Adalet Bakanı da eleştirilebilir. Eleştiri, demokratik siyasetin vazgeçilmezidir. Ancak eleştiriyle sistematik hedef göstermeyi, somut delile dayalı olmayan iddialarla sosyal medya üzerinden dolaşıma sokulan suçlamaları birbirine karıştırmamak gerekir.

Peki neden özellikle belirli soruşturmaların ve dosyaların gündeme geldiği dönemlerde Akın Gürlek'e yönelik yoğun bir saldırı dalgası oluştu?

ŞIK VE ARKASINDAKİ KARANLIK AĞ

Bu iddiaların arkasında nasıl bir ilişki ağı var? Sosyal medyadaki eşgüdüm iddialarının somut bir karşılığı bulunuyor mu? Yoksa bütün bunlar birbirinden bağımsız gelişmeler mi?

Bunlar görmezden gelinecek değil, açıklığa kavuşturulması gereken sorulardır.

Üstelik Akın Gürlek, bütçe konuşmasında geçmişte çok sayıda tehdit ve şantaja maruz kaldığını, terör örgütlerinin kendisini ve ailesini tehdit ettiğini, ancak bu tehditlerin kendisini korkutamayacağını açıkça ifade etmiştir.

Şüphesiz Adalet Bakanı korkmuyor. Geçmişte yaptığı tutuklamalar ve operasyonlara baktığınızda Akın Gürlek’in ne kadar korkusuz ve cesaretli olduğunu anlayabilirsiniz.

Şüphesiz tehditlerin bir kamu görevlisinin görevini yapmasına engel olmasına izin verilmemelidir. Hiç kimse, yürüttüğü görev nedeniyle tehdit edilerek baskı altına alınamaz.

GÜRLEK NEDEN HEDEFTE?

Ancak asıl üzerinde durulması gereken mesele şudur: Akın Gürlek hangi soruşturmanın, hangi dosyanın veya hangi iddiaların üzerine giderse hedef tahtasına oturtuluyor?

Fon soruşturması mı? Başka soruşturmalar mı? Cumhuriyet Başsavcılıklarının açtığı kritik konulara dair dosyalar mı? Yoksa Adalet Bakanlığı makamının net ve kararlı şekilde aldığı kararlar mı?

Kamuoyunun bilmesi gereken tam da budur.

Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanının kararlı olduğu gibi “Ucu nereye giderse gitsin” demek yerine, algı operasyonlarıyla soruşturmanın önüne set çekmeye çalışmak neden?

İFTİRALARLA MAĞDURİYET ALGISI

Ahmet Şık’ın eşiyle ilgili bahse konu casusluk soruşturması kapsamında Yonca Verdioğlu Şık'ın savcılıkta mevcutlu olarak hazır edilmesinin ardından Ahmet Şık'ın ve partisinin yaydığı “Eşi gözaltına alındı, evi arandı” yalanlarını yayan siyasetçilerin tavrı da iyi irdelenmeli.

Şık’ın eşi yalnızca ifade vermek üzere savcılığa giderken “mağduriyet algısı” oluşturmak adına ortalığı velveleye veren Yeni Partililerin tavrı ve sosyal medyada sergiledikleri yoğun performans, ucu Almanya’ya uzanan bir casusluk soruşturmasına yönelik duyarlılık(!) olarak mı değerlendirilmelidir?

Kimse eleştiriden muaf değildir. Ancak hiç kimse hakkında somut delil ortaya koymadan yürütülen itibarsızlaştırma kampanyaları da gazetecilik, siyaset veya demokratik eleştiri adı altında meşrulaştırılamaz.

Mesele Akın Gürlek'in eleştirilmesi değil. Mesele, hangi adımından sonra, kimler tarafından ve hangi gerekçeyle hedef haline getirildiğinin ortaya çıkarılmasıdır.

Çünkü artık şu soru sorulmalıdır: Akın Gürlek neyin üzerine gidiyorsa, hedef haline getirilmeye çalışılıyor!