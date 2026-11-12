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Spor Galatasaray, Fenerbahçe’nin milli yıldızını resmen gözüne kestirdi!
Spor

Galatasaray, Fenerbahçe’nin milli yıldızını resmen gözüne kestirdi!

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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Galatasaray, Fenerbahçe’nin milli yıldızını resmen gözüne kestirdi!

Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli futbolculara yönelik transfer rekabeti kızışırken Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür'ü gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin oyuncuyla sözleşme yenilememesi halinde transfer için girişimde bulunacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe’de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Mert Müldür hakkında önemli bir transfer iddiası gündeme geldi. Galatasaray’ın, 27 yaşındaki savunma oyuncusunun geleceğini yakından takip ettiği ve sarı-lacivertli kulüple sözleşmesini uzatmaması halinde devreye girebileceği öne sürüldü.

 

HENÜZ TEKLİF YAPILMADI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Mert Müldür'ün Fenerbahçe ile olan sözleşme durumunu yakından izliyor. Sarı-kırmızılıların şu ana kadar milli futbolcuyla resmi bir temas kurmadığı, ancak Fenerbahçe'nin sözleşme yenilememesi durumunda sezon sonunda teklif yapmasının beklendiği ifade edildi.

 

BU SEZON FORMA ŞANSI BULMAKTA ZORLANDI

Sakatlık sorunları nedeniyle bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla 9 karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu bu maçlarda toplam 348 dakika sahada kaldı. Öte yandan, Mert Müldür, A Milli Takım’ın aday kadrosuna da çağrılmamıştı.

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