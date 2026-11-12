  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan’dan Antalya’da tuhaf görüntüler! Ceketinin cebine muz sakladı! Siyonist çete yine kan peşinde! ABD Başkanı Trump'a rağmen Netanyahu ve katil ordusuna İran'a saldırı talimatı! Katar kötü gelişmeyi dünyaya duyurdu Siyonist vahşetin son kurbanı genç kaleci oldu: Gazze'de sporcu şehit sayısı 1017'ye yükseldi Brezilyalı lider Lula da Silva Antalya’dan alkışlarla uğurlandı! Filistin davasına sahip çıkan duruşu Türkiye’nin göğsünü kabarttı! İmamoğlu davasında yeni gelişme Bakan Göktaş'tan bütçe komisyonunda muhalefete tarihi ders: "2002'de engellilik kanunu dahi yoktu, köklü reformları biz hayata geçirdik!" Türkiye'den İsrail'e jet hızında tepki Türk birliğini kim bozmak istiyor? Amiral Cihat Yaycı perde arkasını anlattı Merkez Bankası'ndan kredi büyüme sınırı kararı
Gündem COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklama yaptı
Gündem

COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da COP31 kapsamında "İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin Açılış Programı"nda konuştu.

Antalya'da COP31 kapsamında "İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin Açılış Programı"nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekolojik ve ekonomik hedeflerimize doğru ilerlerken kamu ile özel sektörün iş birliği, en kritik unsurlardan biridir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları:

Ekolojik ve ekonomik hedeflerimize doğru ilerlerken kamu ile özel sektörün iş birliği, en kritik unsurlardan biridir.

Ayrıntılar gelecek…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23