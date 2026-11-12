COP31 İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklama yaptı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Antalya'da COP31 kapsamında "İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin Açılış Programı"nda konuştu.
Antalya'da COP31 kapsamında "İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin Açılış Programı"nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekolojik ve ekonomik hedeflerimize doğru ilerlerken kamu ile özel sektörün iş birliği, en kritik unsurlardan biridir." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları:
Ekolojik ve ekonomik hedeflerimize doğru ilerlerken kamu ile özel sektörün iş birliği, en kritik unsurlardan biridir.
Ayrıntılar gelecek…