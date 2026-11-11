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Dünya Fransa'dan görülmemiş cesaret! İsrailli başkanı sınır dışı etti
Dünya

Fransa'dan görülmemiş cesaret! İsrailli başkanı sınır dışı etti

Yeniakit Publisher
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Fransa'dan görülmemiş cesaret! İsrailli başkanı sınır dışı etti

Fransa tarihinde görülmemiş cesareti göstererek İsrailli Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan'ın ülkeye girişini engelledi ve sınır dışı etti.

The Jerusalem Post gazetesinin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, geçen hafta Fransız yetkililer İsrailli Şomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan'ın ülkeye girişini engelledi ve sınır dışı etti.

Fransa'ya yaptığı seyahat sırasında ülkeye giriş yaparken sorguya alınan Dagan, işgal altındaki Batı Şeria'daki Şomron Bölge Konseyi Başkanı olması, Batı Şeria'da 35 yasa dışı İsrail yerleşimi kurması ve Gazze'deki toprakların gasbedilerek Gush Katif yerleşiminin yeniden kurulmasını savunduğu için ülkeye alınmadı.

 

Fransız yetkililer, Dagan'a ülkeye girişinin yasaklandığını gösteren belgeleri sunarak sınır dışı etti.

Dagan, konuya ilişkin soruya "Siyonist olmaktan" ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin toprakları gasbedilerek "yerleşim kurmaktan" gurur duyduğu şeklinde yanıt verdi.

Fransa daha önce İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

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Yorumlar

Ruhi Dumlu

helal sana makron gözüme girdin en azından içinizdeki kırışıklıkları israilden kaynaklandığını anlamış bulunuyorsunyx
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