Tüm İstanbul'a 'cumartesi günü aracınızı dışarıya park etmeyin' çağrısı!

Meteorolojik kaynaklardan sürücüleri ve araç sahiplerini yakından ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Türkiye’nin önde gelen hava durumu platformlarından Hava Forum, hafta sonu Afrika üzerinden gelecek yoğun çöl tozunun yağışla birleşerek "çamur yağmuruna" dönüşeceğini duyurdu. Uzmanlar, cumartesi ve pazar günü saat 15.00’den itibaren araçların mümkünse kapalı otoparklara çekilmesi, açık alanlara park edilmemesi çağrısı yaptı.

İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE YURT GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Afrika kaynaklı toz taşınımı cumartesi gününden itibaren yurdun batı kesimlerinden giriş yapacak. Başta İstanbul olmak üzere Marmara, Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgelerinde atmosferdeki toz yoğunluğunun hızla artması bekleniyor. Hafta sonu etkili olacak sağanak yağışlarla birlikte saat 15.00 - 18.00 aralığından itibaren havadaki ince toz partikülleri yeryüzüne inerek araçların üzerini kalın bir çamur tabakasıyla kaplayacak.

SÜRÜCÜLERE ARABAYI DIŞARIYA PARK ETMEYİN ÇAĞRISI

Hava Forum üzerinden yapılan paylaşımda, araç sahiplerinin gereksiz masraf ve zahmetten kaçınmaları için net bir takvim verildi. Uzmanlar, Perşembe ve Cuma günleri araçların yıkatılmaması gerektiğini vurgularken, hafta sonu için de cumartesi ve pazar günleri araçların mümkünse kapalı otoparklara çekilmesi, açık alanlara park edilmemesi çağrısında bulundu.

UZMANLARDAN BOYA VE SİLECEK UYARISI

Çamur yağmurunun ardından araç temizliği yapılırken araç boyasına zarar vermemek için dikkat edilmesi gereken kritik detaylar bulunuyor. Çamurla kaplanan araç yüzeyinin kesinlikle kuru bezle silinmemesi gerekiyor; aksi halde toz partikülleri zımpara etkisi yaratarak kaportada kalıcı kılcal çiziklere yol açıyor.

Aracı fırçalamadan veya süngerle temas etmeden önce mutlaka tazyikli su ile çamurun tamamen akıtılması şart. Ayrıca görüş mesafesinin aniden düşebileceği hafta sonu trafiğinde silecek lastiklerinin zarar görmemesi ve ön camın çizilmemesi için sürücülerin silecek suyu depolarını tam dolu tutmaları öneriliyor.