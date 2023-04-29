Doları olanlar şaşkın! Analiz ettiler: Kur o rakamı görecek! Bu hafta en çok hangi yatırım aracı kazandırdı? Son durum

29 NİSAN 2023 DÖVİZ KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 29 Nisan 2023 Döviz Kuru...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 4.617,93 puandan tamamladığı bu hafta en çok kazandıran dolar oldu.

BİST 100 endeksi, haftayı yüzde 7,87 kayıpla tamamladı. Aynı dönemde altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,56 azalışla 1.241 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,25 değer kazanarak 19,4540 lira, Euronun satış fiyatı yüzde 0,62 yükselişle 21,4100 lira oldu.

Öte yandan küresel olarak itibar gören dolar son dönemde ABD'ki banka iflasları ve Fed'in yüksek faiz oranlarına rağmen güçlü kalamadı. Dünya çapında birçok merkez bankası sermaye çıkışlarını ve kendi para birimlerindeki keskin değer düşüşlerini önlemek için politika faizlerini yükseltti.

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CNBC’nin haberine göre Fitch Solutions’tan Cedric Chehab FED dışındaki diğer merkez bankaları için “Rezervlerini daha çok para birimli bir portföye çeşitlendirerek belki de dış sektörler üzerindeki bu baskıyı azaltabilirler” diyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verileri ise ABD Doları’nın küresel rezervlerdeki payının 1999’dan bu yana %70’ten fazla düşmesine rağmen küresel döviz rezervlerinde baskın olmaya devam ettiğini gösteriyor.

CNBC’nin haberine göre IMF’in 2022 ticaret verilerine bakıldığında anakara Çin hem ithalat hem de ihracat alanında 61 ülkenin en büyük ticaret ortağı oldu. Buna karşılık ABD yalnızca 30 ülkenin en büyük ticaret ortağı olabildi.

Chehab konuyla ilgili açıklamasında, “Çin'in ekonomik gücü artmaya devam ettikçe, bu küresel finans ve ticaret gibi birçok alanda daha fazla etki yaratacağı anlamına geliyor” dedi.

Uzun zamandır ABD Hazinesi varlıklarının en büyük ilk 2 yabancı sahibi arasında yer alan Çin, ABD Hazinesi tahvil varlıklarını istikrarlı bir şekilde azaltıyor.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan gelen son verilere göre Çin, bu yılın Şubat ayı itibariyle yaklaşık 849 milyar dolarlık ABD Hazinesi varlığını elinde tutuyordu. Bu rakam son 12 yılın en düşük seviyesini işaret ediyor.

Dengeler değişiyor

ABD Doları’ndan uzaklaşma çağrısında bulunan tek ülke Çin değil. Brezilya Devlet Başkanı Lula, Nisan ayında Pekin'e bir devlet ziyareti yaptı ve küresel ticaret için ABD Doları’na olan bağımlılığın azaltılması çağrısında bulundu.

S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Brezilya ve Çin arasındaki ticaret, 2022'de bir yıl öncesine göre %10'luk bir artışla 150 milyar dolara ulaştı.

Yakın zamanda Çin'e yaptığı bir ziyaret sırasında, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in ABD Doları’na olan bağımlılığı azaltmak için bir "Asya Para Fonu" kurmayı önerdiği söylendi. Malezya Ticaret Bakanı ise 6 Nisan'da CNBC ile yaptığı röportajda Asya'nın ABD dolarına bağımlılığı konusundaki endişelerini kabul etti.

Mart ayında Endonezya'da yapılan ASEAN maliye bakanları ve merkez bankaları toplantısında, politika yapıcılar ABD Doları, Japon Yeni ve euroya olan bağımlılıklarını azaltma ve bunun yerine "yerel para birimlerine geçme" fikrini de tartıştılar.

Nisan ayının başlarında, Hint medyası, Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın Hindistan ve Malezya'nın ticaretlerini Hindistan Rupisi’yle gerçekleştirilmeye başlandığını açıkladığını bildirdi.

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, sessiz yükselişini sürdüren dolar için bomba açıklamalarda bulundu. Kur için 40-45 lira senaryolarına sert çıkan Zelyut, seçim sonrası ihtimalleri sıraladı.

Uzman isimden bomba dolar yorumu

Ekonomist Evren Devrim Zelyut, dolar için çarpıcı tahminlerde bulundu. "Dolarda senaryolu konuşmamız lazım. Enflasyon yukarı gidiyor, Merkez'in faiz kararının önemi kalmadı. Dolar yukarıya gidiyor. Kapalıçarşı ile serbest piyasa arasındaki kur makasını da bu yüzden söyledik." diyen Zelyut şunları kaydetti:

"Kur 29'a gidecek kaçarı yok"

Cumhur İttifakı'nın kazandığı senaryoda iki gelişme var. Tayyip Bey faizi indirmeye devam ederse kur 29'a gidecek kaçarı yok. Eğer faizi indirmem daha akıllı senaryo uygularım derseniz 23-24 gibi rakam karşımıza gelecek.

"18 lira civarı Merkez Bankası takozu koyar"

Millet İttifakı senaryosu geldiğinde ise burada 22-23'lük rakam karşımıza gelecek ama yaşanacak yoğun sermaye girişlerine paralel olacak şekilde orada kur belli noktadan sonra yükselişi keser hatta geri gelir. 18 lira civarında Merkez Bankası takozu koyar.

"Bu oyuna düşmeyin"

Oyun var düşmeyin bu oyuna. Bu oyun şu; yabancı daima doları yukarıdan çakar borsayı düşürür aşağıdan alırlar. Bizim yatırımcı doları yukarıdan alır borsayı düşükten satar panik yapar. Yabancı da üstten çakar doları alttan borsayı alır.

Adamlar çıkmışlar 30-40-45 diye sıkıp duruyorlar. Türkiye'nin bu duruma geleceğini aylar önce ben anlatmışım. Biz piyasayı anlatmışız. Rakam, veri ne ise onu söyleyeceksin. Krizin kralını yaşıyoruz zaten.

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ

ABD Doları: 19,45 (Alış) - 19,45 (Satış

EURO: 21,42 (Alış) - 21,44 (Satış)

STERLİN: 24,36 (Alış) - 24,49 (Satış)

1 DOLAR = 19,45 TL

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