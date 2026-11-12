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Ekonomi Merkez Bankası'ndan milyonları ilgilendiren kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde yeni dönem
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan milyonları ilgilendiren kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde yeni dönem

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Merkez Bankası'ndan milyonları ilgilendiren kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde yeni dönem

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi piyasasını yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza attı. İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sekiz haftalık büyüme sınırları 0,5'er puan artırıldı. Kararla birlikte bankaların kredi kullandırma kapasitesi genişlerken, zorunlu karşılık uygulamasında da değişikliğe gidildi. Peki, yeni düzenleme kredi çekmek isteyen vatandaşları nasıl etkileyecek?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal piyasalarda kredi akışını düzenleyen makroihtiyati tedbirlerde değişikliğe gitti.

TCMB tarafından yayımlanan "Makroihtiyati Çerçeveye İlişkin Basın Duyurusu" ile ihtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde uygulanan sekiz haftalık büyüme sınırları yeniden belirlendi.

Makrofinansal istikrarın korunması ve parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi amacıyla alınan karar kapsamında, dört ayrı kredi kategorisindeki büyüme sınırları yükseltildi.

 

İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİLERİNDE SINIR YÜZDE 3,5 OLDU

Merkez Bankası'nın yeni düzenlemesiyle vatandaşların kullandığı ihtiyaç kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarıldı.

Taşıt kredilerinde de aynı artış yapılarak büyüme sınırı yüzde 3,5 olarak belirlendi.

Böylece bankaların söz konusu kredi türlerinde sekiz haftalık dönem içerisinde sağlayabilecekleri kredi büyümesine ilişkin sınır esnetilmiş oldu.

 

KOBİ KREDİLERİNDE YENİ DÜZENLEME

Merkez Bankası'nın kararı yalnızca bireysel kredilerle sınırlı kalmadı.

Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) kullandırılan Türk lirası kredilerde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükseltildi.

KOBİ kapsamına girmeyen işletmelere kullandırılan diğer Türk lirası ticari kredilerde ise sınır yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.

 

KREDİ BÜYÜME SINIRLARINDA SON DURUM

Kredi türü           Eski sınır             Yeni sınır

İhtiyaç kredisi             %3                  %3,5

Taşıt kredisi                %3                  %3,5

KOBİ kredisi                %5                   %5,5

Diğer ticari krediler     %2                     %2,5

KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Merkez Bankası'nın kararı, bankaların belirli dönemlerde kullandırabilecekleri kredilerin toplam büyüme hızına ilişkin sınırlamaları gevşetiyor.

Bu durum, bankaların ihtiyaç, taşıt ve ticari kredi taleplerini karşılayabilmeleri için daha fazla hareket alanı oluşmasını sağlayabilecek.

Ancak yeni düzenleme, vatandaşların bireysel kredi limitlerinin otomatik olarak yükseldiği veya kredi faizlerinin düşürüldüğü anlamına gelmiyor.

Bankalar kredi başvurularında gelir durumu, mevcut borçluluk, kredi notu ve diğer değerlendirme kriterlerini uygulamaya devam edecek.

Dolayısıyla kredi büyüme sınırlarının yükseltilmesi, her başvurunun onaylanacağı anlamına gelmiyor.

ZORUNLU KARŞILIKLARDA DA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

TCMB, kredi büyüme sınırlarıyla birlikte bankalar ve finansman şirketlerini ilgilendiren zorunlu karşılık uygulamasını da yeniden düzenledi.

Buna göre, bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis ettikleri zorunlu karşılıklara Türk lirası cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılacak.

Söz konusu düzenlemeyle finansal kuruluşların zorunlu karşılıklarına ilişkin uygulamada yeni bir dönem başlayacak.

 

MERKEZ BANKASI'NDAN MAKROFİNANSAL İSTİKRAR VURGUSU

Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarında ve zorunlu karşılıklarda yapılan değişikliklerin makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla hayata geçirildiğini bildirdi.

Yeni kararlarla birlikte kredi piyasasında bankalara daha geniş bir hareket alanı sağlanırken, para politikasının finansal sistem üzerindeki etkinliğinin korunması hedefleniyor.

 

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Merkez Bankası'ndan kredi büyüme sınırı kararı

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Merkez Bankası'ndan kredi büyüme sınırı kararı

 

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