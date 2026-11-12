Emre Belözoğlu'nun kadro yapılanmasında yine yok! Yönetim ne yapacak?
Emre Belözoğlu tarafından da istenmeyen Malili oyuncu için düğmeye basıldı.
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Emre Belözoğlu tarafından da istenmeyen Malili oyuncu için düğmeye basıldı.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal, Dirk Kuyt ve Emre Belözoğlu'nun anlaştığı tek bir nokta var: Dorgeles Nene... Malili kanat oyuncusunun devre arasında gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Dorgeles Nene geçen sezon 25 lig maçında 10 gol ve 7 asist üretmişti (1.466 dakikada). Bu sezon ise durum şöyle: 9 Süper Lig maçı: Toplam 98 dakika, skor katkısı yok 23 yaşındaki kanat oyuncusu, forma sürelerinden ciddi şekilde rahatsız. Ve ayrılık ihtimaline son derece sıcak bakıyor.
Fenerbahçe bu yıla İsmail Kartal Yönetimi'nde başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Nene'nin yüzüne fazla bakmadı. Geçiş döneminde koltuğa Dirk Kuyt oturdu. Hollandalı teknik adam da Malili futbolcuyu pek düşünmedi:
Emre Belözoğlu, Çorum FK sınavıyla birlikte görevine resmen başladı. Bu süreçte Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı. Belözoğlu'nun Çorum'a karşı Nene kararı şu şekildeydi: Dorgeles Nene'nin kış döneminde satılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bazı Rus ve Suudi Arabistan ekipleri oyuncuyla ilgileniyor.
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