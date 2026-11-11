Doğan Bekin’den YRP’ye son bir şans! Yarın’a kadar özür gelmezse istifa edecek!

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in parti yönetimiyle yaşadığı krizin ardından yarın partisinden istifa ettiğini duyurmaya hazırlandığı belirtiliyor. Daha önce Suat Kılıç’ın kaleme aldığı “Son Ispartalı” adlı kitaptaki Necmettin Erbakan’a yönelik ifadeler nedeniyle parti yönetimine sert tepki gösteren Bekin, Suat Kılıç’tan yana tavır alan Genel Başkan Fatih Erbakan’ın talebi üzerine genel başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıklamıştı.

ÖZÜR KRİZİ

YRP’deki “Özür krizi”, İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki sert eleştirileriyle başlamıştı. Bekin, partisinin Başkanlık Divanı Toplantısı'nda Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın yazdığı “Son Ispartalı” kitabını gündeme getirdiğini belirterek, kitapta yer alan “28 Şubat'ın mimarı Erbakan, mühendisi ise Demirel'dir” şeklindeki ifadeleri okumuş ve Kılıç’ın özür dilemesini istemişti. Kılıç’ın istifa etmemesi üzerine ise Bekin partinin genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmişti.

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NE SON BİR ŞANS!

Konuya ilişkin X’ten paylaşımda bulunan Gazeteci Sinan Burhan; “Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç’ın Erbakan Hoca hakkında kaleme aldığı yazılara tepki gösteren Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kılıç’tan özür dilemesini istedi. Henüz bir özür gelmediğini belirten Bekin, yarına kadar son süreyi verdi. Bekin, Suat Kılıç özür dilemediği takdirde yarın Yeniden Refah Partisi’nden istifa edecek” diye yazdı.