En düşük SGK Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tablosu netleşti! İşte masadaki rakamlar

2027 Ocak emekli zammı hesaplamalarına göre en düşük emekli aylığı yüzde 10,62 enflasyon farkıyla 26 bin 53 TL'ye, refah payı eklenirse 31 bin 263 TL'ye çıkabilecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 yılı ocak ayı maaş artışına yönelik hesaplamalarda, gerçekleşen dört aylık enflasyon verileri ile yıl sonu piyasa beklentileri doğrultusunda en düşük emekli aylığının 26 bin 53 liraya yükselmesi öngörülüyor. Olası refah payı ilavesi halinde ise bu tutarın 31 bin 263 liraya kadar ulaşabileceği değerlendiriliyor. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarıyla şekillenecek artış oranı öncesinde, taban aylıklar ve refah payı formülleri gündemdeki yerini koruyor.