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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
En düşük SGK Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tablosu netleşti! İşte masadaki rakamlar

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En düşük SGK Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tablosu netleşti! İşte masadaki rakamlar

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 Ocak maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. Yılın ikinci yarısında açıklanan enflasyon verileri ve piyasa beklentileri doğrultusunda yeni maaş tabloları gündeme geldi. En düşük emekli aylığı için farklı zam senaryoları hesaplanırken, refah payı ihtimali de dikkat çekti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Bağ-kur emekli maaşı Ocak zammı belli oldu mu?

#1
Foto - En düşük SGK Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tablosu netleşti! İşte masadaki rakamlar

2027 Ocak emekli zammı hesaplamalarına göre en düşük emekli aylığı yüzde 10,62 enflasyon farkıyla 26 bin 53 TL'ye, refah payı eklenirse 31 bin 263 TL'ye çıkabilecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 yılı ocak ayı maaş artışına yönelik hesaplamalarda, gerçekleşen dört aylık enflasyon verileri ile yıl sonu piyasa beklentileri doğrultusunda en düşük emekli aylığının 26 bin 53 liraya yükselmesi öngörülüyor. Olası refah payı ilavesi halinde ise bu tutarın 31 bin 263 liraya kadar ulaşabileceği değerlendiriliyor. Yılın ikinci yarısına ait enflasyon rakamlarıyla şekillenecek artış oranı öncesinde, taban aylıklar ve refah payı formülleri gündemdeki yerini koruyor.

#2
Foto - En düşük SGK Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tablosu netleşti! İşte masadaki rakamlar

Dört aylık fark yüzde 8,28; yıl sonu beklentisi yüzde 10,62! Gerçekleşen verilere göre emekliler için dört aylık enflasyon farkı yüzde 8,28 olarak kayıtlara geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan kasım ayı için yüzde 1,18 ve aralık ayı için yüzde 0,97'lik enflasyon beklentilerinin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık kümülatif artış oranının yüzde 10,62 seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

#3
Foto - En düşük SGK Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tablosu netleşti! İşte masadaki rakamlar

Mevcut durumda 23 bin 552 lira olarak ödenen en düşük emekli aylığına yüzde 10,62 oranında zam yansıtılması durumunda, maaşlarda 2 bin 501 liralık artış meydana gelecek ve en düşük emekli aylığı 26 bin 53 liraya yükselecek. Kesin zam oranı ise kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasıyla resmiyet kazanacak.

#4
Foto - En düşük SGK Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tablosu netleşti! İşte masadaki rakamlar

Refah payı eklenmesi durumunda taban aylık senaryoları: Enflasyon farkına ilave olarak refah payı düzenlemesi yapılması halinde ortaya çıkacak zamlı en düşük emekli aylığı tutarları da hesaplandı.

#5
Foto - En düşük SGK Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tablosu netleşti! İşte masadaki rakamlar

Yüzde 10,62'lik enflasyon artışının üzerine uygulanacak farklı refah payı oranlarına göre en düşük emekli aylığı senaryoları şöyle sıralanıyor: Yalnızca Yüzde 10,62 enflasyon farkı: 26 bin 53 lira Yüzde 5 refah payı ilavesiyle: 27 bin 355 lira Yüzde 10 refah payı ilavesiyle: 28 bin 658 lira Yüzde 15 refah payı ilavesiyle: 29 bin 960 lira Yüzde 20 refah payı ilavesiyle: 31 bin 263 lira

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