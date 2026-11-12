En düşük SGK Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tablosu netleşti! İşte masadaki rakamlar
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 Ocak maaş zammı için hesaplamalar hız kazandı. Yılın ikinci yarısında açıklanan enflasyon verileri ve piyasa beklentileri doğrultusunda yeni maaş tabloları gündeme geldi. En düşük emekli aylığı için farklı zam senaryoları hesaplanırken, refah payı ihtimali de dikkat çekti. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Bağ-kur emekli maaşı Ocak zammı belli oldu mu?