Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı

Konya Selçuklu’nun Feritpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve ilçedeki bir ilkokulda öğretmen olarak görev yapan Gamze T. (52) ile 23 yıldır evli astsubay eşi Alper T. (48) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Gamze T., mutfaktan aldığı bıçağı eşini sırtına sapladı.

Yere yığılan Alper T.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan astsubayın akciğerinde sönme tespit edildiği ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken gözaltına alınan Gamze T., 23 yıllık evlilikleri boyunca aralarında sürekli geçimsizlik ve kavgalar yaşandığını, olay gecesi de yine tartışma çıktığını ve bu durumun etkisiyle eşini sırtından bıçakladığını söylediği belirtildi.

​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gamze T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.