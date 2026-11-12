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Gündem Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı
Gündem

Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı

Yeniakit Publisher
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Kadın öğretmen, asker kocasını sırtından bıçakladı

Konya'da evlerinde 23 yıllık öğretmen eşiyle tartışan astsubay, arkasını döndüğünde sırtından bıçaklandı. Ciğeri sönen ve durumu ağır olan astsubay hastaneye kaldırılırken gözaltına alınan öğretmen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya Selçuklu’nun Feritpaşa Mahallesi'nde yaşayan ve ilçedeki bir ilkokulda öğretmen olarak görev yapan Gamze T. (52) ile 23 yıldır evli astsubay eşi Alper T. (48) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Gamze T., mutfaktan aldığı bıçağı eşini sırtına sapladı.

Yere yığılan Alper T.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan astsubayın akciğerinde sönme tespit edildiği ve hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken gözaltına alınan Gamze T., 23 yıllık evlilikleri boyunca aralarında sürekli geçimsizlik ve kavgalar yaşandığını, olay gecesi de yine tartışma çıktığını ve bu durumun etkisiyle eşini sırtından bıçakladığını söylediği belirtildi.

​Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gamze T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Yorumlar

KASIM

Öldürmeye teşebbüs adli kontrol ve serbest bırakılma??? Çok çelişik bir mevzu değil mi? Ya haber eksik-hatalı ya da adalet sistemimizde ciddi sorunlardan birisi!!!
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