Rulo yaşpasta nasıl yapılır? Süt kutularını alın artık kendimiz yapacağız: Bakın ne kullanacağız

Rulo Yaşpasta Nasıl Yapılır? İçin Malzemeler;

3 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker (120 g)

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un (110 g)

1 paket vanilya

Krema için:

500 ml süt

1 paket vanilya

2,5 yemek kaşığı un (50 g)

1 yemek kaşığı nişasta (15 g)

4 yemek kaşığı şeker (65 g)

1 yemek kaşığı tereyağı

Arası için;

Muz

Üzeri için;

1 poşet krem şanti

150 ml soğuk süt

Rulo Yaşpasta Nasıl Yapılır?

İlk olarak pastanın kreması hazırlanır. Krema için bir tencereye vanilya ve tereyağı hariç tüm malzemeleri katarak koyulaşıncaya kadar karıştırın. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Vanilyayı ve tereyağını ekleyip karıştırın. Daha sonra pandispanya hazır oluncaya kadar hızlı bir şekilde soğuması için başka bir kaba alarak üzerini hava almayacak streçleyin ve soğumaya bırakın.

Pastamızın pandispanyasını hazırlayalım. Yumurtaları ve şekeri derince bir kapta karışım beyazlayana kadar iyice mikser yardımı ile çırpın. Daha sonra unu, vanilya ve kabartma tozunu ekleyerek tekrar çırpın.

Pandispanyamızı pişirelim. Tepsiye yağlı kağıt sererek hamuru her yeri eşit ince bir katman olacak şekilde yayın. Fırın tepsisini tezgaha vurarak ya da ileri geri sallayarak eşit bir şekilde yayıldığından emin olun ve önceden ısıtılmış 170 derece fansız fırında yaklaşık 12 dakika pişirin.

Kekimizi rulo yapalım. Kek pembeleştikten sonra fırından çıkarın, başka bir pişirme kağıdı üzerine ters çevirin.

Altındaki pişirme kağıdını soyun. Kenarları çok düzgün değilse bıçak ile keserek düzeltin.

Pastamızın kremasını sürelim. Hazırladığımız kremanın tamamını üzerine yayın. Daha sonra ortadan ikiye kestiğiniz muzu veya sevdiğiniz diğer meyvelerden kremanın üzerine yerleştirdikten sonra pişirme kağıdı ile rulo şeklinde sarabilirsiniz, böylece meyveli rulo pastalar yapabilirsiniz.

Pastamızın buzdolabında dinlendirelim. Hazırlanan ruloyu iyice soğuması için üzerini streçleyin, en az 2-3 saat buzdolabında dinlendirin. Aksi halde üzerine sürdüğünüz krem şanti eriyecektir.

Pastanın üzerini kaplayarak süsleyelim. Pasta soğuduktan sonra krem şantiyi hazırlayarak kekin üzerini tamamen kapatın. Fındık, hindistan cevizi ya da pasta şekerleri ile istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi pişirme kağıdını katlayarak sıkma torbasına benmari usulü erittiğiniz çikolatayı doldurabilir, sonrasında kağıdın ucunu keserek pastanızın üzerine şekiller verebilirsiniz. Son olarak toz fıstık serpip meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Pastanızı dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun

Notlar: Pastanızı kakao ile karıştırdığınız Hindistan cevizi ile de kaplayabilirsiniz. File badem de pasta süslemekte tercih ettiğim malzemelerde biridir. Sanıldığı kadar zor değil, tüm pastayı dolapta beklemesini saymazsak yarım saatte hazırlayabilirsiniz. Ayrıca bir gece buzdolabında dinlendirirseniz daha da lezzetli olacaktır. Rulo yaş pasta yapmak, doğru teknikleri uyguladığınızda pastanedekilerden çok daha lezzetli ve sağlıklı sonuçlar verir. Süt kutusu gibi kalıplara hiç ihtiyacınız yok; ihtiyacınız olan tek şey fırın tepsisi ve yağlı kağıt. Rulo pastanın en kritik noktası, kekin çatlamadan sarılmasını sağlamaktır.

Rulo Pasta Tarifi Besin Değerleri

1 Dilim 257 kcal

Karbonhidrat

43.00 g %67

Protein5.10 g

%8 Yağ 7.30 g %26

Yağlı kağıt olmadan rulo pasta nasıl yapılır?

Yağ Yok Pratik Bir O Kadar Ekonomik Rulo Pasta Tarifi İçin Malzemeler;

4 tane yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

1 portakal kabuk rendesi

Sosu için;

1 tane taze sıkılmış portakal suyu

Kreması;

1 paket pastacı krema

1 su bardağı süt

Yağ Yok Pratik Bir O Kadar Ekonomik Rulo Pasta Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta ve şeker iyice mikser ile çırpılır.

Ardından kurular elekten geçirilir ve spatula yardımıyla aşağıdan yukarı doğru karıştırılır.

En son olarak portakal kabuğu rende alınır ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsiye alınır ve spatula ile düzleştirilir.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye bırakılır. Karıştırma kabında karıştırılır mikser ile pişen kek 2’ye ve ardından 4 ayrılır.

Ayrılan kısımlara portakal suyundan fırça yardımıyla sürülür ve kremadan sıkılır. Rulo şekilde sarılır. afiyet olsun