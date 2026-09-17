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Ne muz ne yulaf: Bunu yanına katın! Yıllardır kilom değişmedi diyenler eklenen bu besin tok tutmaya yardımcı...

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Ne muz ne yulaf: Bunu yanına katın! Yıllardır kilom değişmedi diyenler eklenen bu besin tok tutmaya yardımcı...

İdeal kilosunu korumak, gün boyu gelen tatlı krizlerini önlemek ve uzun süre tok kalmak isteyenlerin ilk başvurduğu ikili genellikle yoğurt, muz ya da yoğurt ve yulaf olur. Ancak yulafın hazımsızlık yapabilmesi, muzun ise içerdiği yüksek şeker nedeniyle kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabilmesi alternatif arayışlarını beraberinde getiriyor. Peki, muz ve yulaf yerine ne tüketilebilir? Cevap haberimizde saklı...

#1
Foto - Ne muz ne yulaf: Bunu yanına katın! Yıllardır kilom değişmedi diyenler eklenen bu besin tok tutmaya yardımcı...

Son dönemde beslenme uzmanlarının ve diyetisyenlerin öne çıkardığı, yoğurdun protein gücünü katlayarak saatlerce acıkmanızı engelleyen o gizli besin: Chia tohumu.

#2
Foto - Ne muz ne yulaf: Bunu yanına katın! Yıllardır kilom değişmedi diyenler eklenen bu besin tok tutmaya yardımcı...

Görüntüsü küçük olsa da besin değeri oldukça yüksek olan chia tohumu, yoğurtla bir araya geldiğinde adeta doğal bir "iştah kesici" ve sindirim dostu karışıma dönüşüyor.

#3
Foto - Ne muz ne yulaf: Bunu yanına katın! Yıllardır kilom değişmedi diyenler eklenen bu besin tok tutmaya yardımcı...

Uzun süreli tokluk sağlamak ve ara öğünlerde kaloriyi kontrol altında tutmak için hazırlayabileceğiniz pratik tarif: Malzemeler: 4-5 yemek kaşığı ev yapımı veya süzme yoğurt. 1 yemek kaşığı chia tohumu. 1/2 çay kaşığı toz tarçın (kan şekerini dengelemek için). 2-3 adet çiğ ceviz veya badem (sağlıklı yağ desteği).

#4
Foto - Ne muz ne yulaf: Bunu yanına katın! Yıllardır kilom değişmedi diyenler eklenen bu besin tok tutmaya yardımcı...

Hazırlanışı: Kâseye aldığınız yoğurdun üzerine chia tohumunu ve tarçını ekleyip güzelce karıştırın. Tohumların yoğurdun nemini çekerek jel kıvamına gelmesi için karışımı buzdolabında 15-20 dakika bekletin. Üzerine ceviz veya badem kırıklarını ekleyerek özellikle ara öğünlerde veya hafif geçiştirilmek istenen akşam yemeklerinde tüketin.

#5
Foto - Ne muz ne yulaf: Bunu yanına katın! Yıllardır kilom değişmedi diyenler eklenen bu besin tok tutmaya yardımcı...

NE ZAMAN TÜKETİLMELİ? İkindide Ara Öğün Olarak: Akşam yemeğine aşırı acıkmış olarak girmenizi engeller, porsiyon kontrolü sağlar. Geç Kahvaltılarda: Gün boyu enerji seviyenizi sabit tutar ve sürekli bir şeyler atıştırma isteğinin önüne geçer. Spor Sonrası: Yoğurdun yüksek proteini ile chia tohumunun yüksek Omega-3 ve mineral içeriği kas iyileşmesini destekler

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