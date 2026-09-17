Ne muz ne yulaf: Bunu yanına katın! Yıllardır kilom değişmedi diyenler eklenen bu besin tok tutmaya yardımcı...

İdeal kilosunu korumak, gün boyu gelen tatlı krizlerini önlemek ve uzun süre tok kalmak isteyenlerin ilk başvurduğu ikili genellikle yoğurt, muz ya da yoğurt ve yulaf olur. Ancak yulafın hazımsızlık yapabilmesi, muzun ise içerdiği yüksek şeker nedeniyle kan şekerinde ani dalgalanmalara yol açabilmesi alternatif arayışlarını beraberinde getiriyor. Peki, muz ve yulaf yerine ne tüketilebilir? Cevap haberimizde saklı...