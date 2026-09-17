Bakan Gürlek duyurdu: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmayacağız

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlı olduklarını belirterek, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmadaki çalışmaların maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüleceğini belirtti.

Gürlek, MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın yeniden titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Gürlek, soruşturma kapsamında olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yıllar geçmesine rağmen şüpheli ölümlerin aydınlatılması konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, soruşturmanın amacının maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA VE GÖZALTI KARARI

Gürlek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız.

MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızla yürütülen soruşturmada, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir.

Soruşturma kapsamında bugün; olay tarihinde görev yapan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu’nun iki koğuş arkadaşı olmak üzere 4 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilmiştir."

Adalet Bakanı Gürlek, kararların ardından İstanbul ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendiğini belirterek, 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını, Kıbrıs’ta olduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli sürecin ise sürdüğünü kaydetti.

ÖLÜMÜN MEYDANA GELDİĞİ GECE YENİDEN İNCELENİYOR

Gürlek, soruşturma kapsamında yalnızca ölüm olayının değil, olay öncesi ve sonrasında yürütülen adli işlemler ile önceki soruşturma sürecinin de yeniden ele alındığını belirtti.

Gürlek'in açıklaması şöyle devam etti:

"İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Kıbrıs’ta bulunduğu tespit edilen diğer şüpheli hakkındaki adli süreç ise devam etmektedir.

Faili Meçhul Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın da katkısıyla, ölümün meydana geldiği gece yaşananlar, olayın ardından yürütülen adli işlemler, toplanan deliller ve önceki soruşturma süreci hiçbir soru işareti bırakılmayacak şekilde yeniden incelenmektedir."

“GEREKEN BÜTÜN ADLİ SÜREÇLER KARARLILIKLA YÜRÜTÜLMEKTEDİR”

Bakan Gürlek, aradan geçen zamana rağmen soruşturmanın sürdürüldüğünü vurgulayarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla tüm adli süreçlerin işletileceğini belirtti.

Gürlek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Aradan geçen süre ne olursa olsun; maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, sorumluların tespit edilmesi ve adaletin tecellisi için gereken bütün adli süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."

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