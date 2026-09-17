Uçurtma uçurup gökyüzüne saldılar: İsrail'in zulmüne karşı uçurtmalar havalandı

TOKAT'TA GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN DİLEĞİM PANOSU Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Gazzeli çocukların umuduna ortak olmak amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe öğretmenleriyle katılan çocuklar, Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırlanan uçurtmaları uçurdu. Daha sonra öğrenciler, "Gazzeli Çocuklar İçin Dileğim Panosu"na not yapıştırdı. SARDES ANTİK KENTİ'NDE BALON VE UÇURTMA UÇURULDU Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde öğrenciler, Gazzeli çocuklar için balon ve uçurtma uçurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Salihli ilçesindeki antik kentte "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" temalı uçurtma şenliği düzenledi. Ellerindeki Türk bayrakları ve balonlarla antik kente gelen öğrenciler, Gazzeli çocuklar için balonları gökyüzüne bıraktı. Daha sonra üzerlerinde Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı uçurtmaları uçuran çocuklar, Gazze'deki çocukların yaşamlarına dikkati çekti. "İSRAİL'E DUR DEMELİYİZ" Etkinliğe katılan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ceren Gürbüz de Gazze'deki çocuklara destek vermek için etkinliğe katıldıklarını söyledi. Filistinli çocukların kendileri gibi özgür olması için balon ve uçurtma uçurduklarını dile getiren 3. sınıf öğrencisi Zeren Yıldız ise onların da özgür olmayı hak ettiğini belirtti. 4. sınıf öğrencisi Cemil Çınar Aktaş da Gazzeli çocukların savaş ortamında kötü şartlarda yaşadığına dikkati çekerek, "İsrail'in yaptığından çok mutsuzum. İsrail'e dur demeliyiz. Biz çocukları eğlendirmeliyiz. Oradaki çocuklar bizim kardeşimiz olduğu için en azından onları mutlu etmek için bir şeyler yapalım. O çocuklar enkazın altında yaşam mücadelesi verirken, İsrailliler hala bomba atmaya çalışıyor. Ben buna susamam." diye konuştu. ARDAHAN'DA UÇURTMALAR GAZZELİ ÇOCUKLAR İÇİN HAVALANDI Ardahan'da Gazzeli çocuklara destek amacıyla "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliği düzenlendi. Tarihi Ardahan Kalesi'nde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, üzerlerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. KARS: "SUSMA HER YER GAZZE" Kars'ta öğrenciler, uçurtmalarını Gazze'deki çocuklar için gökyüzüne bıraktı. Fethiye Camii Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler, hazırladıkları uçurtmalar ve taşıdıkları pankartlarla Gazze'deki çocuklara dikkat çekti.