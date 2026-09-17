Süt fabrikasında korkutan yangın: Alev alev yanan talaş silosu söndürüldü
Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki bir süt fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki bir süt fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Olay, Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi Akçakavak mevkiinde bulunan süt fabrikasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, süt fabrikasının kazan dairesinin yanında yer alan talaş silosunda yangın çıktı.
Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede talaş silosunu sardı. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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