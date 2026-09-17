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Süt fabrikasında korkutan yangın: Alev alev yanan talaş silosu söndürüldü

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IHA Giriş Tarihi:

Süt fabrikasında korkutan yangın: Alev alev yanan talaş silosu söndürüldü

Kastamonu’nun Tosya ilçesindeki bir süt fabrikasının talaş silosunda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

#1
Foto - Süt fabrikasında korkutan yangın: Alev alev yanan talaş silosu söndürüldü

Olay, Tosya ilçesi Karşıyaka Mahallesi Akçakavak mevkiinde bulunan süt fabrikasında meydana geldi.

#2
Foto - Süt fabrikasında korkutan yangın: Alev alev yanan talaş silosu söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, süt fabrikasının kazan dairesinin yanında yer alan talaş silosunda yangın çıktı.

#3
Foto - Süt fabrikasında korkutan yangın: Alev alev yanan talaş silosu söndürüldü

Bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede talaş silosunu sardı. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Süt fabrikasında korkutan yangın: Alev alev yanan talaş silosu söndürüldü

Yangın olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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