  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı Bakan Şimşek açıklama yapmıştı! İşte memur ve emekliler için 4 farklı zam formülü Kozinoğlu soruşturmasında yakalama kararı verildi! Hasan Atilla Uğur’dan haber var! MSB'den Mekke Anlaşması açıklaması 70-80 derece uyarısı! 2050’nin sıcaklıklarını 2025’te yaşamaya başladık 65 yıl önce idam edilmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı andı SPK'dan yeni tedbirler! 7 şirketin fonu işleme kapatıldı Milletin iradesini darağacında susturdular! Menderes cinayetinin üzerinden 65 yıl geçti Bakan Gürlek duyurdu: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmayacağız Mekke İttifakı için kritik çıkış! Pakistan: Uygulama zamanı geldi
Spor Tesislerde nefesler tutuldu! Çorum FK'da Alanyaspor maçı öncesi flaş gelişme!
Spor

Tesislerde nefesler tutuldu! Çorum FK'da Alanyaspor maçı öncesi flaş gelişme!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tesislerde nefesler tutuldu! Çorum FK'da Alanyaspor maçı öncesi flaş gelişme!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Çorum FK, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik Direktör Uğur Uçar gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve sürat çalışmalarıyla başlarken, kırmızı-siyahlı ekip günün programını taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, programın sonraki bölümünde sürat çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında Alanyaspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma yapıldı. Kırmızı-siyahlılar, günün programını çift kale oyunla tamamladı.

Öte yandan, Çorum FK'dan yapılan açıklamada Venezuela A Milli Takımı’nın yaklaşan karşılaşmaları için belirlenen kadroya davet edilen Jesus Ramirez'e "başarı" dilendi. 

Trabzonspor ‘Reis’i açıkladı
Trabzonspor ‘Reis’i açıkladı

Spor

Trabzonspor ‘Reis’i açıkladı

Trabzonspor-Galatasaray maçında düdük çalacak isim belli oldu
Trabzonspor-Galatasaray maçında düdük çalacak isim belli oldu

Spor

Trabzonspor-Galatasaray maçında düdük çalacak isim belli oldu

TFF 2. ve 3. Lig'de haftanın maçları Tivibu Spor ve Yaay'da yayınlanacak
TFF 2. ve 3. Lig'de haftanın maçları Tivibu Spor ve Yaay'da yayınlanacak

Spor

TFF 2. ve 3. Lig'de haftanın maçları Tivibu Spor ve Yaay'da yayınlanacak

Amasyaspor FK kupada gol şov yaptı! Çankırıgücü'nü deplasmanda değil evinde perişan etti!
Amasyaspor FK kupada gol şov yaptı! Çankırıgücü'nü deplasmanda değil evinde perişan etti!

Spor

Amasyaspor FK kupada gol şov yaptı! Çankırıgücü'nü deplasmanda değil evinde perişan etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23