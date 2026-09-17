Tesislerde nefesler tutuldu! Çorum FK'da Alanyaspor maçı öncesi flaş gelişme!
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında kendi sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Çorum FK, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Teknik Direktör Uğur Uçar gözetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve sürat çalışmalarıyla başlarken, kırmızı-siyahlı ekip günün programını taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamladı.
Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-siyahlı ekip, programın sonraki bölümünde sürat çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın devamında Alanyaspor karşılaşmasına yönelik taktiksel çalışma yapıldı. Kırmızı-siyahlılar, günün programını çift kale oyunla tamamladı.
Öte yandan, Çorum FK'dan yapılan açıklamada Venezuela A Milli Takımı’nın yaklaşan karşılaşmaları için belirlenen kadroya davet edilen Jesus Ramirez'e "başarı" dilendi.