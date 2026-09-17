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Gündem Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı
Gündem

Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hayaller 54 milyon avro gerçekler 500 bin TL! Sabancı'nın boşanan damadı havasını aldı

İş insanı Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı ile 27 yıllık eşi Faruk Bilen arasındaki boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Faruk Bilen’in, evli kaldıkları her yıl için 3 milyon Euro hesabıyla talep ettiği toplam 54 milyon Euro’luk “yaklaşık 3 milyar 34 milyon TL” manevi tazminat istemi mahkeme tarafından reddedilmişti. Nisan 2025’te verilen karara yapılan itiraz da geçen hafta sonuçlandı ve üst mahkeme tarafından reddedildi.

Bilen, 2022’de açtığı boşanma davasında 54 milyon Euro manevi tazminat talep etmiş, mahkeme ise bu istemi kabul etmeyerek Çiğdem Sabancı’nın 500 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetmişti.

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Yorumlar

vatandaş.

ayıptır ya..kadın dan para talep etmek erkekliğe yakışırmı..neyin peşindesin..
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