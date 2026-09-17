Yapay zeka acil kapatma tuşu: Yasa tasarısı talebi reddedildi

Bu komutu verecek bir tuşu ya da kapatma cihazına ilişkin hükümetin açık uçlu yetkisi olmasının, yapay zekanın ABD ekonomisinde kullanımına zarar verebileceğini savunan Paul, bu konunun daha detaylı çalışılması gerektiğini belirtti. Paul, Kennedy'den teklifini süper zeki yapay zekanın teşkil ettiği riskleri araştıracak iki partili bir komite oluşturulması yönünde düzenlemesini istedi. Kennedy ise bu talebe itiraz etti. ABD Senatosunda bir senatörün yasa tasarısının oylanması yönündeki talebine diğer senatörler itiraz edebilir ancak tasarı başka prosedürlerle yine Senato gündemine getirilebilir ve oylanabilir. YAPAY ZEKANIN GELİŞME HIZININ YAVAŞLATILMASINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR SÜRÜYOR ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.