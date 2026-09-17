Emek veren kadın kabusu yaşadı: Kalp damarı yırtıldı!

Konuyla alakalı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Muharrem Şenel, "İnci Hanım, 35 yaşında bir hastamız. Yaklaşık 10 gün önce kendi evinde salça yaparken aniden rahatsızlanıyor ve düşüyor. Yanında eşi varmış. Eşi, hastanın soluk alıp vermediğini, hiçbir şekilde hareket etmediğini ve buz gibi olduğunu söylüyor. Eşi; okulda ve çalıştığı fabrikada ilk yardım kurslarına gitmiş, hemen masaj yapmaya başlıyor. Ağızdan ağıza solunum yapıyor; ardından kolu, bacağı oynamaya başlayınca 112 acili arıyor. 112 acil hemen geliyor, hastayı alıyor ve önce Söğüt Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada durum ciddi olunca hemen sevk ediyorlar çünkü hastada çok şiddetli bir göğüs ağrısı, yanma, kollarında şiddetli ağrı ve bulantı, kusmalar başlıyor. Hemen Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yolluyorlar. Orada hastaya acilen koroner anjiyo yapılıyor ve bizim çok nadir gördüğümüz bir olayla karşılaşıyorlar: Hastaya ‘sol ana koroner diseksiyonu' tanısı konuluyor. Sol ana koroner diseksiyonu şu demek: Kalbin en büyük yükünü taşıyan ve en önemli kısmını besleyen ana koroner arter, üç tabakadan oluşuyor. Bu tabakalar arasına bir kanama oluyor ve normal kan akımını bozuyor. Normal kan akımı bozulunca hasta büyük bir kriz geçirmeye başlıyor. Bunu görür görmez arkadaşlar hemen müdahale edilebilecek bir hastane olarak bizi, yani Yunus Emre Devlet Hastanesi'ni aradılar. Biz de hemen alarma geçtik, ekibimizi hazırladık. Hastanın Bilecik'ten Eskişehir'e sevki sağlanırken biz her şeyi hazır ettik. Hasta gelir gelmez acilen, daha kanlarını bile almadan hemen ameliyat masasına alıp gerekli olan iki damarına koroner bypass yaptık" dedi.