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Balıkçılık yönetmeliğinde değişiklik: İstavrit 12 cm oldu, hamsiye izin şartı geldi

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Balıkçılık yönetmeliğinde değişiklik: İstavrit 12 cm oldu, hamsiye izin şartı geldi

Tarım Bakanlığı'ndan flaş karar! Resmi Gazete'de yayımlandı. Balıkçılık ve su ürünleri için istavrit limiti 12 cm'ye düştü, hamsiye izin şartı getirildi.

#1
Foto - Balıkçılık yönetmeliğinde değişiklik: İstavrit 12 cm oldu, hamsiye izin şartı geldi

Amatör ve ticari balıkçılıkla ilgili yeni kurallar ve avlanması yasak olan türler listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Balıkçılık yönetmeliğinde değişiklik: İstavrit 12 cm oldu, hamsiye izin şartı geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan 6/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğle yeni kurallar ve avlanması yasak olan türler listelendi. Yeni eklenen madde ile 15 yaşını doldurmuş kişilere velisinin veya vasilerinin yazılı onayı ile Amatör Balıkçı Belgesi düzenlenebilecek. AVLANMASI YASAK OLAN TÜRLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ Resmi Gazete’de yayımlanan çizelgede avlanması tamamen yasak olan türler listelendi. Listeye göre Akdeniz foku, beyaz yüzgeçli köpekbalığı, balina köpek balığı, büyük camgöz köpekbalığı, çekiç köpekbalığı, denizatı, mersin balıkları, ipeksi köpekbalığı, yılan balığı ile yunus ve balinalar gibi çok sayıda tür bulunuyor. Tebliğde amatör veya sportif amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığının izne tabi olacağı ve usul ile esaslarının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirleneceği belirtildi.

#3
Foto - Balıkçılık yönetmeliğinde değişiklik: İstavrit 12 cm oldu, hamsiye izin şartı geldi

TİCARİ AMAÇLI BALIKÇILIKTA DA YENİ KURALLAR GELDİ Tarım ve Orman Bakanlığının Resmİ Gazete’de yayımladığı 6/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliği ile yeni düzenlemeler getirildi. Gırgır, ortasu trolü ve alamana (voli) ağlarıyla hamsi avcılığı yapacak balıkçı teknelerinin il veya ilçe müdürlüklerinden avcılık izin belgesi alması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemede istavritin balık unu ve yağı fabrikalarına nakledilmesi yasaklandı. Ticari ve amatör balıkçılıkta daha önce 13 santimetre olarak uygulanan istavrit boy sınırı, yeni düzenlemeyle 12 santimetre olarak değişti. İĞNE BOYUTU DEĞİŞTİ Tebliğde av araçlarına ilişkin düzelme de yapıldı. Düzenlemeye göre iğne boy uzunluğu, misinanın bağlandığı gözün en üst noktası ile iğne kıvrımının tepe noktası arasındaki sap boyunca ölçülen azami uzunluk olarak tanımlandı. İğne boy uzunluğunun 7 santimetreden küçük olamayacağı hükme bağlandı. İşte diğer detaylar HAMSİYE İZİN BELGESİ Hamsi avlayacak balıkçılar dikkat! Gırgır, ortasu trolü ve alamana ağlarıyla hamsi avlayacak tekneler, il ve ilçe tarım müdürlüklerinden "Hamsi Avcılığı İzin Belgesi" almak zorunda. Karadeniz'de hamsi ve istavrit avı 15.00 - 09.00 saatleri arasında yapılabilecek.

#4
Foto - Balıkçılık yönetmeliğinde değişiklik: İstavrit 12 cm oldu, hamsiye izin şartı geldi

YASAKLI LİSTE GENİŞLEDİ Akdeniz foku, beyaz köpekbalığı, denizatı, mersin balığı, yunus ve balinaların avlanması tamamen yasak. Batman bantlı çöpçü balığı da yasak listesine eklendi.

#5
Foto - Balıkçılık yönetmeliğinde değişiklik: İstavrit 12 cm oldu, hamsiye izin şartı geldi

15 YAŞINDAKİLERE BELGE Amatör balıkçılara müjde: 15 yaşını dolduranlar veli izniyle Amatör Balıkçı Belgesi alabilecek. 1 Eylül 2027'den itibaren amatör teknelere ruhsat zorunlu olacak.

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