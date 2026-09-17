  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yeni Parti ve DEM Parti ailenin korunmasına karşılar! 'LGBT'lilere yapılan operasyonu durdurun' Petrolde baş döndüren trafik! Bir yükseliyor bir düşüyor Sapık LGBT derneklerinde iç savaş hazırlığı! Netanyahu’ya kapılar açık, Mahmud Abbas’a vize yok! ABD’den Filistin’e çifte standart Tel Aviv'de alarm! Türkiye'nin Suriye hamlesi resmen çıldırttı! Türkiye'deki LGBT’yi istihbarat örgütleri besliyor! 17 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi 17 Eylül 1961: Adnan Menderes'in idam edilmesi (Eski Başbakan) Yemen’den Washington’a çağrı: Husilere destek akışını durdurun Trump’tan rahatlatan açıklama! Anlaşma için doğrudan temas kurdular
Ekonomi Bakan Şimşek açıklama yapmıştı! İşte memur ve emekliler için 4 farklı zam formülü
Ekonomi

Bakan Şimşek açıklama yapmıştı! İşte memur ve emekliler için 4 farklı zam formülü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Şimşek açıklama yapmıştı! İşte memur ve emekliler için 4 farklı zam formülü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Maaşlar en az enflasyon kadar artacak" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama sonrası memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü yeni yılda yapılacak olan maaş artışlarına çevrildi. İşte yeni yılda maaşları belirleyecek olan o kritik rakamlar...

Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 ücret artışları için hesaplar yeniden açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Maaşlar en az enflasyon kadar artacak" açıklamasının ardından gözler yıl sonu TÜFE beklentilerine çevrildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yeni yılda maaşları belirleyecek olan o kritik rakamlar belli oldu.

TCMB VE OVP HEDEFİNE GÖRE ZAM ORANLARI NE OLACAK?

1. Senaryo (TCMB %28 Enflasyon Tahmini): Yılın 2. yarısındaki 6 aylık enflasyon %8,70 olarak gerçekleşir. SSK ve Bağ-Kur emeklisi %8,70 zam alırken; memur ve memur emeklisi %1,59 enflasyon farkı + toplu sözleşme ile toplamda %6,67 zam alır.

2. Senaryo (OVP %28,4 Tahmini): 6 aylık enflasyon %9,04 olur. Memur ve memur emeklisine %1,91 enflasyon farkı doğar ve toplam zam %7,00 seviyesine ulaşır.

PİYASA BEKLENTİSİ YÜKSELDİ: ZAM ORANI %8'İ AŞIYOR!

3. Senaryo (Piyasa Katılımcıları Anketi %29,61): 6 aylık enflasyon %10,06 olur. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %2,86'ya, toplam zam oranı ise %8,01'e yükselir. SSK ve Bağ-Kur zam oranı %10,07 olur.

4. Senaryo (FKB & İÜ %30,32 Tahmini): 6 aylık enflasyon %10,67 hesaplanır. Bu durumda zam oranları tepe noktaya ulaşır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Mevcutta 23.552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı (taban aylık) için masadaki 4 farklı formüle göre yeni alt sınır 25.600 TL ile 26.065 TL arasında şekilleniyor. En düşük emekli aylığında artış oranının en az gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar yapılması bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAK 2027 DETAYLI MAAŞ HESAPLAMA LİSTESİ

Mevcut Maaş: 23.552 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 25.601 TL

OVP Tahmini (%9,04): 25.681 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 25.921 TL

FKE Tahmini (%10,67): 26.065 TL

Mevcut Maaş: 24.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 26.088 TL

OVP Tahmini (%9,04): 26.170 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 26.414 TL

FKE Tahmini (%10,67): 26.561 TL

Mevcut Maaş: 25.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 27.175 TL

OVP Tahmini (%9,04): 27.260 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 27.515 TL

FKE Tahmini (%10,67): 27.668 TL

Mevcut Maaş: 26.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 28.262 TL

OVP Tahmini (%9,04): 28.350 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 28.616 TL

FKE Tahmini (%10,67): 28.774 TL

Mevcut Maaş: 27.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 29.349 TL

OVP Tahmini (%9,04): 29.441 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 29.717 TL

FKE Tahmini (%10,67): 29.881 TL

Mevcut Maaş: 28.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 30.436 TL

OVP Tahmini (%9,04): 30.531 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 30.818 TL

FKE Tahmini (%10,67): 30.988 TL

Mevcut Maaş: 29.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 31.523 TL

OVP Tahmini (%9,04): 31.622 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 31.920 TL

FKE Tahmini (%10,67): 32.094 TL

Mevcut Maaş: 30.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 32.610 TL

OVP Tahmini (%9,04): 32.712 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 33.021 TL

FKE Tahmini (%10,67): 33.201 TL

Mevcut Maaş: 31.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 33.697 TL

OVP Tahmini (%9,04): 33.803 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 34.122 TL

FKE Tahmini (%10,67): 34.308 TL

Mevcut Maaş: 32.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 34.784 TL

OVP Tahmini (%9,04): 34.894 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 35.223 TL

FKE Tahmini (%10,67): 35.414 TL

Mevcut Maaş: 33.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 35.671 TL

OVP Tahmini (%9,04): 35.984 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 36.324 TL

FKE Tahmini (%10,67): 36.521 TL

Mevcut Maaş: 34.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 36.958 TL

OVP Tahmini (%9,04): 37.075 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 37.425 TL

FKE Tahmini (%10,67): 37.628 TL

Mevcut Maaş: 35.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 38.045 TL

OVP Tahmini (%9,04): 38.165 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 38.526 TL

FKE Tahmini (%10,67): 38.734 TL

Mevcut Maaş: 36.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 39.132 TL

OVP Tahmini (%9,04): 39.256 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 39.627 TL

FKE Tahmini (%10,67): 39.841 TL

Mevcut Maaş: 37.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 40.219 TL

OVP Tahmini (%9,04): 40.347 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 40.728 TL

FKE Tahmini (%10,67): 40.948 TL

Mevcut Maaş: 38.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 41.306 TL

OVP Tahmini (%9,04): 41.437 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 41.829 TL

FKE Tahmini (%10,67): 42.055 TL

Mevcut Maaş: 39.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 42.393 TL

OVP Tahmini (%9,04): 42.528 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 42.930 TL

FKE Tahmini (%10,67): 43.161 TL

Mevcut Maaş: 40.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 43.480 TL

OVP Tahmini (%9,04): 43.616 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 44.032 TL

FKE Tahmini (%10,67): 44.268 TL

Mevcut Maaş: 41.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 44.567 TL

OVP Tahmini (%9,04): 44.709 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 45.133 TL

FKE Tahmini (%10,67): 45.375 TL

Mevcut Maaş: 42.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 45.654 TL

OVP Tahmini (%9,04): 45.800 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 46.234 TL

FKE Tahmini (%10,67): 46.481 TL

Mevcut Maaş: 43.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 46.741 TL

OVP Tahmini (%9,04): 46.890 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 47.335 TL

FKE Tahmini (%10,67): 47.588 TL

Mevcut Maaş: 44.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 47.828 TL

OVP Tahmini (%9,04): 47.981 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 48.436 TL

FKE Tahmini (%10,67): 48.695 TL

Mevcut Maaş: 45.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 48.915 TL

OVP Tahmini (%9,04): 49.072 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 49.537 TL

FKE Tahmini (%10,67): 48.802 TL (Görselde yazan değer)

Mevcut Maaş: 46.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 50.002 TL

OVP Tahmini (%9,04): 50.162 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 50.639 TL

FKE Tahmini (%10,67): 50.908 TL

Mevcut Maaş: 47.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 51.089 TL

OVP Tahmini (%9,04): 51.253 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 51.740 TL

FKE Tahmini (%10,67): 52.015 TL

Mevcut Maaş: 48.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 52.176 TL

OVP Tahmini (%9,04): 52.343 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 52.841 TL

FKE Tahmini (%10,67): 53.122 TL

Mevcut Maaş: 49.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 53.263 TL

OVP Tahmini (%9,04): 53.434 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 53.942 TL

FKE Tahmini (%10,67): 54.228 TL

Mevcut Maaş: 50.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 54.350 TL

OVP Tahmini (%9,04): 54.525 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 55.043 TL

FKE Tahmini (%10,67): 55.335 TL

Mevcut Maaş: 51.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 55.437 TL

OVP Tahmini (%9,04): 55.616 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 56.144 TL

FKE Tahmini (%10,67): 56.442 TL

Mevcut Maaş: 52.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 56.524 TL

OVP Tahmini (%9,04): 56.706 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 57.245 TL

FKE Tahmini (%10,67): 57.548 TL

Mevcut Maaş: 53.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 57.611 TL

OVP Tahmini (%9,04): 57.797 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 58.346 TL

FKE Tahmini (%10,67): 58.655 TL

Mevcut Maaş: 54.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 58.698 TL

OVP Tahmini (%9,04): 58.888 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 59.447 TL

FKE Tahmini (%10,67): 59.762 TL

Mevcut Maaş: 55.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 59.785 TL

OVP Tahmini (%9,04): 59.978 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 60.548 TL

FKE Tahmini (%10,67): 60.868 TL

Mevcut Maaş: 56.000 TL

TCMB Tahmini (%8,70): 60.872 TL

OVP Tahmini (%9,04): 61.069 TL

Piyasa Tahmini (%10,06): 61.649 TL

FKE Tahmini (%10,67): 61.975 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI (Aile Yardımı Dahil)

Mevcut Maaş: 70.224 TL

%6,67 Zam Senaryosu: 74.908 TL

%7,00 Zam Senaryosu: 75.140 TL

%8,01 Zam Senaryosu: 75.849 TL

%8,60 Zam Senaryosu: 76.263 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (4/C)

Mevcut Maaş: 31.527,77 TL

%6,67 Zam Senaryosu: 33.631 TL

%7,00 Zam Senaryosu: 33.735 TL

%8,01 Zam Senaryosu: 34.053 TL (Düzeltildi)

%8,60 Zam Senaryosu: 34.239 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (4/C)

Mevcut Maaş: 31.527,77 TL

%6,67 Zam Senaryosu: 33.631 TL

%7,00 Zam Senaryosu: 33.735 TL

%8,01 Zam Senaryosu: 34.053 TL

%8,60 Zam Senaryosu: 34.239 TL

MEMUR MAAŞLARI İÇİN 2027 ZAM HESAPLAMA TABLOSU

UZMAN DOKTOR (1/4)

Mevcut Maaş: 170.730 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 182.305 TL (Artış: +11.575 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 182.914 TL (Artış: +12.184 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 184.403 TL (Artış: +13.673 TL)

PROFESÖR (1/4)

Mevcut Maaş: 153.208 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 163.594 TL (Artış: +10.386 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 164.140 TL (Artış: +10.932 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 165.472 TL (Artış: +12.264 TL)

MÜHENDİS (1/4)

Mevcut Maaş: 109.185 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 116.592 TL (Artış: +7.407 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 116.981 TL (Artış: +7.796 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 117.926 TL (Artış: +8.741 TL)

ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu 1/4)

Mevcut Maaş: 107.110 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 114.375 TL (Artış: +7.265 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 114.757 TL (Artış: +7.647 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 115.683 TL (Artış: +8.573 TL)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1)

Mevcut Maaş: 102.779 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 109.741 TL (Artış: +6.962 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 110.512 TL (Artış: +7.733 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 111.601 TL (Artış: +8.822 TL)

AVUKAT (1/4)

Mevcut Maaş: 102.135 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 109.057 TL (Artış: +6.922 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 109.787 TL (Artış: +7.652 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 110.870 TL (Artış: +8.735 TL)

BAŞKOMİSER (3/1)

Mevcut Maaş: 101.242 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 108.103 TL (Artış: +6.861 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 108.830 TL (Artış: +7.588 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 109.904 TL (Artış: +8.662 TL)

POLİS MEMURU (8/1)

Mevcut Maaş: 92.618 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 98.901 TL (Artış: +6.283 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 99.567 TL (Artış: +6.949 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 100.478 TL (Artış: +7.860 TL)

UZMAN ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut Maaş: 92.166 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 98.416 TL (Artış: +6.250 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 99.078 TL (Artış: +6.912 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 99.984 TL (Artış: +7.818 TL)

VAİZ (1/4)

Mevcut Maaş: 86.983 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 92.882 TL (Artış: +5.899 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 93.504 TL (Artış: +6.521 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 94.359 TL (Artış: +7.376 TL)

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu 5/1)

Mevcut Maaş: 84.845 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 90.604 TL (Artış: +5.759 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 91.212 TL (Artış: +6.367 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 92.045 TL (Artış: +7.200 TL)

ÖĞRETMEN (1/4)

Mevcut Maaş: 83.254 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 88.895 TL (Artış: +5.641 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 89.485 TL (Artış: +6.231 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 90.301 TL (Artış: +7.047 TL)

TEKNİSYEN (Lise Mezunu 11/1)

Mevcut Maaş: 75.877 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 81.025 TL (Artış: +5.148 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 81.293 TL (Artış: +5.416 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 82.115 TL (Artış: +6.238 TL)

MEMUR (Üniversite Mezunu 9/1)

Mevcut Maaş: 73.070 TL

%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 78.025 TL (Artış: +4.955 TL)

%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 78.288 TL (Artış: +5.218 TL)

%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 79.077 TL (Artış: +6.007 TL)

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23