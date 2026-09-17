Bakan Şimşek açıklama yapmıştı! İşte memur ve emekliler için 4 farklı zam formülü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Maaşlar en az enflasyon kadar artacak" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama sonrası memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü yeni yılda yapılacak olan maaş artışlarına çevrildi. İşte yeni yılda maaşları belirleyecek olan o kritik rakamlar...
Milyonlarca memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 ücret artışları için hesaplar yeniden açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Maaşlar en az enflasyon kadar artacak" açıklamasının ardından gözler yıl sonu TÜFE beklentilerine çevrildi. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yeni yılda maaşları belirleyecek olan o kritik rakamlar belli oldu.
TCMB VE OVP HEDEFİNE GÖRE ZAM ORANLARI NE OLACAK?
1. Senaryo (TCMB %28 Enflasyon Tahmini): Yılın 2. yarısındaki 6 aylık enflasyon %8,70 olarak gerçekleşir. SSK ve Bağ-Kur emeklisi %8,70 zam alırken; memur ve memur emeklisi %1,59 enflasyon farkı + toplu sözleşme ile toplamda %6,67 zam alır.
2. Senaryo (OVP %28,4 Tahmini): 6 aylık enflasyon %9,04 olur. Memur ve memur emeklisine %1,91 enflasyon farkı doğar ve toplam zam %7,00 seviyesine ulaşır.
PİYASA BEKLENTİSİ YÜKSELDİ: ZAM ORANI %8'İ AŞIYOR!
3. Senaryo (Piyasa Katılımcıları Anketi %29,61): 6 aylık enflasyon %10,06 olur. Memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı %2,86'ya, toplam zam oranı ise %8,01'e yükselir. SSK ve Bağ-Kur zam oranı %10,07 olur.
4. Senaryo (FKB & İÜ %30,32 Tahmini): 6 aylık enflasyon %10,67 hesaplanır. Bu durumda zam oranları tepe noktaya ulaşır.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
Mevcutta 23.552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı (taban aylık) için masadaki 4 farklı formüle göre yeni alt sınır 25.600 TL ile 26.065 TL arasında şekilleniyor. En düşük emekli aylığında artış oranının en az gerçekleşen 6 aylık enflasyon kadar yapılması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ OCAK 2027 DETAYLI MAAŞ HESAPLAMA LİSTESİ
Mevcut Maaş: 23.552 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 25.601 TL
OVP Tahmini (%9,04): 25.681 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 25.921 TL
FKE Tahmini (%10,67): 26.065 TL
Mevcut Maaş: 24.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 26.088 TL
OVP Tahmini (%9,04): 26.170 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 26.414 TL
FKE Tahmini (%10,67): 26.561 TL
Mevcut Maaş: 25.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 27.175 TL
OVP Tahmini (%9,04): 27.260 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 27.515 TL
FKE Tahmini (%10,67): 27.668 TL
Mevcut Maaş: 26.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 28.262 TL
OVP Tahmini (%9,04): 28.350 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 28.616 TL
FKE Tahmini (%10,67): 28.774 TL
Mevcut Maaş: 27.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 29.349 TL
OVP Tahmini (%9,04): 29.441 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 29.717 TL
FKE Tahmini (%10,67): 29.881 TL
Mevcut Maaş: 28.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 30.436 TL
OVP Tahmini (%9,04): 30.531 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 30.818 TL
FKE Tahmini (%10,67): 30.988 TL
Mevcut Maaş: 29.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 31.523 TL
OVP Tahmini (%9,04): 31.622 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 31.920 TL
FKE Tahmini (%10,67): 32.094 TL
Mevcut Maaş: 30.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 32.610 TL
OVP Tahmini (%9,04): 32.712 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 33.021 TL
FKE Tahmini (%10,67): 33.201 TL
Mevcut Maaş: 31.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 33.697 TL
OVP Tahmini (%9,04): 33.803 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 34.122 TL
FKE Tahmini (%10,67): 34.308 TL
Mevcut Maaş: 32.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 34.784 TL
OVP Tahmini (%9,04): 34.894 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 35.223 TL
FKE Tahmini (%10,67): 35.414 TL
Mevcut Maaş: 33.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 35.671 TL
OVP Tahmini (%9,04): 35.984 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 36.324 TL
FKE Tahmini (%10,67): 36.521 TL
Mevcut Maaş: 34.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 36.958 TL
OVP Tahmini (%9,04): 37.075 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 37.425 TL
FKE Tahmini (%10,67): 37.628 TL
Mevcut Maaş: 35.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 38.045 TL
OVP Tahmini (%9,04): 38.165 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 38.526 TL
FKE Tahmini (%10,67): 38.734 TL
Mevcut Maaş: 36.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 39.132 TL
OVP Tahmini (%9,04): 39.256 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 39.627 TL
FKE Tahmini (%10,67): 39.841 TL
Mevcut Maaş: 37.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 40.219 TL
OVP Tahmini (%9,04): 40.347 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 40.728 TL
FKE Tahmini (%10,67): 40.948 TL
Mevcut Maaş: 38.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 41.306 TL
OVP Tahmini (%9,04): 41.437 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 41.829 TL
FKE Tahmini (%10,67): 42.055 TL
Mevcut Maaş: 39.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 42.393 TL
OVP Tahmini (%9,04): 42.528 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 42.930 TL
FKE Tahmini (%10,67): 43.161 TL
Mevcut Maaş: 40.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 43.480 TL
OVP Tahmini (%9,04): 43.616 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 44.032 TL
FKE Tahmini (%10,67): 44.268 TL
Mevcut Maaş: 41.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 44.567 TL
OVP Tahmini (%9,04): 44.709 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 45.133 TL
FKE Tahmini (%10,67): 45.375 TL
Mevcut Maaş: 42.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 45.654 TL
OVP Tahmini (%9,04): 45.800 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 46.234 TL
FKE Tahmini (%10,67): 46.481 TL
Mevcut Maaş: 43.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 46.741 TL
OVP Tahmini (%9,04): 46.890 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 47.335 TL
FKE Tahmini (%10,67): 47.588 TL
Mevcut Maaş: 44.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 47.828 TL
OVP Tahmini (%9,04): 47.981 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 48.436 TL
FKE Tahmini (%10,67): 48.695 TL
Mevcut Maaş: 45.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 48.915 TL
OVP Tahmini (%9,04): 49.072 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 49.537 TL
FKE Tahmini (%10,67): 48.802 TL (Görselde yazan değer)
Mevcut Maaş: 46.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 50.002 TL
OVP Tahmini (%9,04): 50.162 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 50.639 TL
FKE Tahmini (%10,67): 50.908 TL
Mevcut Maaş: 47.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 51.089 TL
OVP Tahmini (%9,04): 51.253 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 51.740 TL
FKE Tahmini (%10,67): 52.015 TL
Mevcut Maaş: 48.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 52.176 TL
OVP Tahmini (%9,04): 52.343 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 52.841 TL
FKE Tahmini (%10,67): 53.122 TL
Mevcut Maaş: 49.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 53.263 TL
OVP Tahmini (%9,04): 53.434 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 53.942 TL
FKE Tahmini (%10,67): 54.228 TL
Mevcut Maaş: 50.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 54.350 TL
OVP Tahmini (%9,04): 54.525 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 55.043 TL
FKE Tahmini (%10,67): 55.335 TL
Mevcut Maaş: 51.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 55.437 TL
OVP Tahmini (%9,04): 55.616 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 56.144 TL
FKE Tahmini (%10,67): 56.442 TL
Mevcut Maaş: 52.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 56.524 TL
OVP Tahmini (%9,04): 56.706 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 57.245 TL
FKE Tahmini (%10,67): 57.548 TL
Mevcut Maaş: 53.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 57.611 TL
OVP Tahmini (%9,04): 57.797 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 58.346 TL
FKE Tahmini (%10,67): 58.655 TL
Mevcut Maaş: 54.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 58.698 TL
OVP Tahmini (%9,04): 58.888 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 59.447 TL
FKE Tahmini (%10,67): 59.762 TL
Mevcut Maaş: 55.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 59.785 TL
OVP Tahmini (%9,04): 59.978 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 60.548 TL
FKE Tahmini (%10,67): 60.868 TL
Mevcut Maaş: 56.000 TL
TCMB Tahmini (%8,70): 60.872 TL
OVP Tahmini (%9,04): 61.069 TL
Piyasa Tahmini (%10,06): 61.649 TL
FKE Tahmini (%10,67): 61.975 TL
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI (Aile Yardımı Dahil)
Mevcut Maaş: 70.224 TL
%6,67 Zam Senaryosu: 74.908 TL
%7,00 Zam Senaryosu: 75.140 TL
%8,01 Zam Senaryosu: 75.849 TL
%8,60 Zam Senaryosu: 76.263 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (4/C)
Mevcut Maaş: 31.527,77 TL
%6,67 Zam Senaryosu: 33.631 TL
%7,00 Zam Senaryosu: 33.735 TL
%8,01 Zam Senaryosu: 34.053 TL (Düzeltildi)
%8,60 Zam Senaryosu: 34.239 TL
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (4/C)
Mevcut Maaş: 31.527,77 TL
%6,67 Zam Senaryosu: 33.631 TL
%7,00 Zam Senaryosu: 33.735 TL
%8,01 Zam Senaryosu: 34.053 TL
%8,60 Zam Senaryosu: 34.239 TL
MEMUR MAAŞLARI İÇİN 2027 ZAM HESAPLAMA TABLOSU
UZMAN DOKTOR (1/4)
Mevcut Maaş: 170.730 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 182.305 TL (Artış: +11.575 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 182.914 TL (Artış: +12.184 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 184.403 TL (Artış: +13.673 TL)
PROFESÖR (1/4)
Mevcut Maaş: 153.208 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 163.594 TL (Artış: +10.386 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 164.140 TL (Artış: +10.932 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 165.472 TL (Artış: +12.264 TL)
MÜHENDİS (1/4)
Mevcut Maaş: 109.185 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 116.592 TL (Artış: +7.407 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 116.981 TL (Artış: +7.796 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 117.926 TL (Artış: +8.741 TL)
ŞUBE MÜDÜRÜ (Üniversite Mezunu 1/4)
Mevcut Maaş: 107.110 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 114.375 TL (Artış: +7.265 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 114.757 TL (Artış: +7.647 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 115.683 TL (Artış: +8.573 TL)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ (7/1)
Mevcut Maaş: 102.779 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 109.741 TL (Artış: +6.962 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 110.512 TL (Artış: +7.733 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 111.601 TL (Artış: +8.822 TL)
AVUKAT (1/4)
Mevcut Maaş: 102.135 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 109.057 TL (Artış: +6.922 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 109.787 TL (Artış: +7.652 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 110.870 TL (Artış: +8.735 TL)
BAŞKOMİSER (3/1)
Mevcut Maaş: 101.242 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 108.103 TL (Artış: +6.861 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 108.830 TL (Artış: +7.588 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 109.904 TL (Artış: +8.662 TL)
POLİS MEMURU (8/1)
Mevcut Maaş: 92.618 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 98.901 TL (Artış: +6.283 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 99.567 TL (Artış: +6.949 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 100.478 TL (Artış: +7.860 TL)
UZMAN ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut Maaş: 92.166 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 98.416 TL (Artış: +6.250 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 99.078 TL (Artış: +6.912 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 99.984 TL (Artış: +7.818 TL)
VAİZ (1/4)
Mevcut Maaş: 86.983 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 92.882 TL (Artış: +5.899 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 93.504 TL (Artış: +6.521 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 94.359 TL (Artış: +7.376 TL)
HEMŞİRE (Üniversite Mezunu 5/1)
Mevcut Maaş: 84.845 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 90.604 TL (Artış: +5.759 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 91.212 TL (Artış: +6.367 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 92.045 TL (Artış: +7.200 TL)
ÖĞRETMEN (1/4)
Mevcut Maaş: 83.254 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 88.895 TL (Artış: +5.641 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 89.485 TL (Artış: +6.231 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 90.301 TL (Artış: +7.047 TL)
TEKNİSYEN (Lise Mezunu 11/1)
Mevcut Maaş: 75.877 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 81.025 TL (Artış: +5.148 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 81.293 TL (Artış: +5.416 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 82.115 TL (Artış: +6.238 TL)
MEMUR (Üniversite Mezunu 9/1)
Mevcut Maaş: 73.070 TL
%28 Enflasyon (%6,78 Zam): 78.025 TL (Artış: +4.955 TL)
%28,4 Enflasyon (%7,14 Zam): 78.288 TL (Artış: +5.218 TL)
%29,61 Enflasyon (%8,01 Zam): 79.077 TL (Artış: +6.007 TL)