Tam beş ton bal bekliyorlar: Son olarak 20 tondu... 1 yıl sonra etkisini gösterecek

"Şeker verseydik 20 ton bal alırdık" Doğal üretim nedeniyle verimin daha düşük olduğunu ifade eden Baş, arılara şeker verilmesi halinde çok daha yüksek miktarda bal alınabileceğini söyledi. Baş, "Biz arılara şeker vermiş olsak 450 kovandan yaklaşık 20 ton bal alırdık. Ama bizim amacımız çok bal almak değil, doğal bal üretmek. Bir kovandan ortalama 15 kilogram bal alırız. Dağda çiçek bol olursa 20 kilo da alırsın, çiçek olmazsa 1 kilo bile alırsın. Arı doğadan ne getirirse onu alıyoruz" diye konuştu. "Arıların kışlık balına dokunulmuyor" Bal hasadında arıların kışlık yiyeceklerinin mutlaka kovanda bırakıldığını belirten 70 yaşındaki Halil İbrahim Baş ise, arıların yaşamını sürdürebilmesi için bu uygulamanın büyük önem taşıdığını söyledi. Halil İbrahim Baş, "Kovanların üst katlarındaki balları alırız. Taban katındaki balı ise arıların kışın yiyeceği olarak bırakırız. Ona dokunmayız. Arıların 6 aylık yiyeceği balı almazsak arılar yaşamını sürdürebilir. Kışın arılar bal ve polen toplayamaz. Doğada çiçek olmaz. Biz doğal bal ürettiğimiz için arılara şeker de vermiyoruz. Balı tamamen alırsanız arılar açlıktan telef olur" dedi. Kovanlarda şu anda üç çıtada yavru bulunduğunu, beş çıtada ise bal olduğunu belirten Baş, "Bu beş çıtadaki balı arılar 6 ay boyunca yiyecek ve beslenecek. Arının ömrü yazın yaklaşık 40 gün, kışın ise 6 aya kadar çıkıyor. Bu nedenle kışlık yiyeceklerini mutlaka bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. Arıcılığı çocukluğundan bu yana yaptığını söyleyen Mahmut Baş, arıların günlük bakımının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Arıya çocuk bakar gibi bakmak gerekiyor. Bir gün bile bakımını geçirmemek lazım. ‘Bugün değil yarın bakarım’ dersen bir bakmışsın oğul vermiş, arılar gitmiş. Onun için arılara bebek gibi bakacaksın. Ta ki oğul zamanı geçinceye, bala yatırıncaya kadar ilgileneceksin. Atalarımızın dediği gibi, ‘Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.’ Biz kardeşimle birlikte yaz-kış arıların içinden çıkmıyoruz. Çocuk bakar gibi bakıyoruz. Bir arının bile bizim için büyük önemi var" dedi. "Kendi ana arılarını kendileri üretiyor" Arıcılıkta dışarıdan ana arı satın almadıklarını belirten Baş, kendi damızlık kovanlarından ana arı üretimi yaptıklarını söyledi. Baş, "Biz arıya ve kraliçe anaya para vermiyoruz. Kendi anamızı kendimiz üretiyoruz. Dört tane damızlık kovanımız var. Ana arılarımızı kendi kovanlarımızdan üretiyoruz. Hiç kimseden ana arı almıyoruz" diye konuştu.