Seçim yaparken aman dikkat bilim uyarıyor... Güneş kremi: Uygun fiyatlı marka mı yoksa lüks marka mı olmalı?

Ucuz kremler genellikle ciltte beyazlık bırakabilir, parlamaya neden olabilir veya yapışkan bir his sunabilir. Lüks markalar ise ciltte hızlı emilen, kadifemsi, makyaj altına uygun ve gözenek tıkamayan (komedojenik olmayan) formüller geliştirmek için daha fazla Ar-Ge yatırımı yapar. Lüks veya medikal segmentteki ürünler sıklıkla hiyalüronik asit, niasinamid, antioksidanlar (C/E vitamini) ve yaşlanma karşıtı Peptitler gibi ekstra cilt bakım bileşenleri barındırır. Dermokozmetik ve lüks markalar, hassas ciltler veya alerjik reaksiyonlar üzerindeki güvenliklerini bağımsız klinik testlerle belgeler. Plaj ve Vücut Kullanımı İçin: Geniş yüzey alanlarına bol miktarda uygulanması gerektiği için vücut kullanımında uygun fiyatlı ve yüksek faktörlü (SPF 50+) kremler hem ekonomik hem de son derece yeterlidir. Günlük Yüz Kullanımı İçin: Gün boyu makyaj altında duracak, parlama yapmayacak ve göz yakmayacak bir ürün aranıyorsa; cilt tipine (yağlı, kuru, lekeli) özel geliştirilmiş dermokozmetik veya lüks ürünler kullanım konforu sağlar. Miktar Unsuru (En Önemli Kural): Pahalı bir güneş kremini bitmesin diye az sürmek, uygun fiyatlı bir kremi bolca sürmekten çok daha az koruma sağlar. Güneş kreminin etkili olabilmesi için yüz bölgesine iki parmak kuralı kadar bol miktarda uygulanması şarttır.