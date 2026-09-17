65 yıl önce idam edilmişlerdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı andı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam edilişlerinin 65. yılında Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle andı. Erdoğan, “Rabb'im mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, idamlarının 65. yılında Menderes ve bakanlarını andı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın cunta mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, katledilmelerinin 65'inci yılında rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin."