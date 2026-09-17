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Ekonomi SPK'dan yeni tedbirler! 7 şirketin fonu işleme kapatıldı
Ekonomi

SPK'dan yeni tedbirler! 7 şirketin fonu işleme kapatıldı

Yeniakit Publisher
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SPK'dan yeni tedbirler! 7 şirketin fonu işleme kapatıldı

SPK'dan yapılan yeni açıklamada, 7 portföy yatırım şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satıma kapatılmasına, 130 fonun tasfiye edilmesine karar verildiği belirtildi. Söz konusu şirketler belli oldu. İşte detaylar...

SPK, 7 portföy yatırım şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satıma kapatılmasına, 130 fonun tasviye edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini söylemişti. Kurul tarafından yapılan açıklamada, piyasaların sağlıklı işleyişi ve yatırımcıların korunmasına yönelik bir dizi tedbir alındığı belirtilerek, söz konusu tedbirlerin kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edilmişti. Açıklamada, “Sermaye piyasamızda son dönemde yaşanan gelişmeler Kurulumuz tarafından takip edilmektedir. Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır.” denilmişti.

SPK, söz konusu tedbirleri açıkladı.

2 EKİME’E KADAR KORUMA ORANI YÜZDE 20’YE İNDİRİLDİ

SPK, Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'in 17'nci maddesi kapsamında kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde uygulanan özkaynak koruma oranında değişikliğe gitti.

Buna göre, kredili işlemler devam ederken asgari yüzde 35 olarak uygulanan özkaynak koruma oranının, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun olması ve müşteri taleplerinin mümkün olduğunca gözetilmesi şartıyla yüzde 20 olarak uygulanabilmesine karar verildi.

Özkaynak koruma oranına ilişkin düzenlemenin ikinci bir duyuruya kadar ve 2 Ekim 2026 seans sonuna kadar geçerli olacağı belirtildi.

FONLARI İŞLEME KAPATILAN ŞİRKETLER

SPK'nın aldığı bir diğer karar ise 7 portföy yönetim şirketinin yatırım fonlarını kapsadı.

Kurul; Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, A1 Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Bulls Portföy Yönetimi AŞ'nin kurucusu olduğu ve katılma payları Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım ve satım yönünde işleme kapatılmasına karar verdi.

BAZI FONLAR İÇİN TASFİYE KARARI

SPK ayrıca söz konusu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve Kurul açıklamasında unvanları belirtilen yatırım fonlarının, SPK tarafından belirlenecek yöntemle tasfiye ettirilmesini kararlaştırdı.

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