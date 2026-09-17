Portakaldan 60 kat daha fazla C vitamini içeriyor... Bilim insanları: Kilo vermeyi hızlandırıyor! İşe yarayabilir...
Portakal, C vitamini denildiğinde akla gelen ilk meyvelerden biri. Ancak Amazon yağmur ormanlarında yetişen küçük bir meyve, içerdiği C vitamini miktarıyla portakalı geride bırakıyor. Brezilya ve Peru'da yetişen camu camu, yüksek C vitamini ve polifenol içeriği nedeniyle dikkat çekiyor. Üstelik fareler üzerinde yapılan bir araştırma, meyvenin metabolizma üzerindeki olası etkilerini de gündeme taşıdı. bilim insanlarına göre obeziteyle mücadelede de işe yarayabilir. Peki, camu camu ne işe yarar?