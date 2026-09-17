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ABD'nin asıl korkusu Çin ordusu! Avustralya'daki 110 üssün sırrı çözüldü

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ABD'nin asıl korkusu Çin ordusu! Avustralya'daki 110 üssün sırrı çözüldü

ABD ordusu ile Amerikan savunma şirketlerinin Avustralya'da 110 askeri tesise erişebildiği ortaya çıktı. Hamlenin nedeni Çin ordusuna karşı hazırlık.

#1
Foto - ABD'nin asıl korkusu Çin ordusu! Avustralya'daki 110 üssün sırrı çözüldü

ABD'nin Çin ordusuna karşı asıl planı Avustralya'da ortaya çıktı.

#2
Foto - ABD'nin asıl korkusu Çin ordusu! Avustralya'daki 110 üssün sırrı çözüldü

Nautilus Institute tarafından hazırlanan ve Guardian Australia tarafından yayımlanan araştırmaya göre, ABD ordusu ve Amerikan savunma şirketleri Avustralya'daki toplam 110 askeri tesise erişebiliyor.

#3
Foto - ABD'nin asıl korkusu Çin ordusu! Avustralya'daki 110 üssün sırrı çözüldü

Rapora göre bu 110 tesisin 17'sini ABD ordusu doğrudan kontrol ediyor. Avustralya tarafından işletilen 75 tesise ise erişim hakkı bulunuyor. Amerikan savunma şirketlerinin kullanımına açık 18 tesis de listede yer alıyor. Bu rakam, Avustralya'daki savunma altyapısının yarısından fazlasına denk geliyor. Araştırmayı hazırlayan Profesör Richard Tanter, durumu "nüfuz etme değil, her yere yayılma meselesi" olarak tanımladı.

#4
Foto - ABD'nin asıl korkusu Çin ordusu! Avustralya'daki 110 üssün sırrı çözüldü

Tanter'e göre Washington, 10 yılı aşkın süredir Avustralya'yı Çin ile olası bir savaşta operasyon üssü olarak kullanma kapasitesi oluşturuyor.

#5
Foto - ABD'nin asıl korkusu Çin ordusu! Avustralya'daki 110 üssün sırrı çözüldü

Söz konusu 92 tesisin istihbarat toplama, uydu verisi, eğitim ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı belirtildi. Avustralya'nın ortasındaki Pine Gap ortak istihbarat tesisi ise ABD operasyonlarında hedef belirlemede kritik rol oynuyor.

#6
Foto - ABD'nin asıl korkusu Çin ordusu! Avustralya'daki 110 üssün sırrı çözüldü

Darwin ve Tindal üslerindeki yeni inşaatlar için ABD Kongresi 300 milyon doların üzerinde bütçe ayırmış durumda.

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