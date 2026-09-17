ABD'nin asıl korkusu Çin ordusu! Avustralya'daki 110 üssün sırrı çözüldü

Rapora göre bu 110 tesisin 17'sini ABD ordusu doğrudan kontrol ediyor. Avustralya tarafından işletilen 75 tesise ise erişim hakkı bulunuyor. Amerikan savunma şirketlerinin kullanımına açık 18 tesis de listede yer alıyor. Bu rakam, Avustralya'daki savunma altyapısının yarısından fazlasına denk geliyor. Araştırmayı hazırlayan Profesör Richard Tanter, durumu "nüfuz etme değil, her yere yayılma meselesi" olarak tanımladı.