Mekke İttifakı için kritik çıkış! Pakistan: Uygulama zamanı geldi

Orta Doğu'da Yemen merkezli gerilim tırmanırken gözler Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na çevrildi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Geo News'te katıldığı “Aaj Shahzeb Khanzada Kay Sath” programında son gelişmeleri değerlendirerek üçlü savunma anlaşmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asif, Suudi Arabistan'ın Mekke'nin güneyinde bir Husi İHA'sının yasaklı hava sahasına girmeden engellenip imha edildiğini açıklamasının ardından, durumun Mekke Anlaşması'nın uygulanmasını gerektiren bir aşamaya ulaştığı görüşünü dile getirdi. Husiler ise kutsal şehri hedef aldıkları yönündeki Suudi suçlamasını reddetti.

“Görevimizi yerine getireceğiz”

Pakistan'ın anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine bağlı olduğunu vurgulayan Asif, “Mekke Anlaşması bizim için de geçerlidir ve görevimizi yerine getireceğiz” dedi.

Asif ayrıca kutsal mekânların korunmasının Pakistan açısından bir anlaşmaya bağlı olmadığını belirterek Mekke'nin saldırıya uğraması halinde savunulmasının başlı başına bir görev olduğunu söyledi.

“Hiçbir belirsizlik yok”

Asif, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki anlaşmanın hükümlerine de dikkat çekti.

Üç ülkeden herhangi birinin toprak bütünlüğüne veya sınırlarına yönelik saldırının ortak savunma mekanizmasını ilgilendirdiğini söyleyen Pakistanlı Bakan, anlaşmanın uygulanması konusunda “kesinlikle hiçbir belirsizlik olmadığını” ifade etti.

Pakistan'ın olası askeri veya savunma stratejisinin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmayacağını da kaydeden Asif, İslamabad'ın anlaşmaya bağlılığını yineledi.

Üç ülke tarafından 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalanan anlaşmanın resmi metninde de taraflardan birine yönelik silahlı saldırının üç ülkeye birden yapılmış kabul edileceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan'ın mesajını İran'a ilettiler

Asif'in açıklamalarındaki bir diğer önemli başlık İran oldu.

Pakistan'ın, Husi saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın mesajını İran'a ilettiğini açıklayan Asif, Tahran'ın devlet olarak bölgede yeni bir cephe açılmasına yol açacak adım atmasını beklemediğini söyledi.

Devletlerin tutumu ile devlet dışı silahlı grupların eylemleri arasında ayrım yapan Asif, bazı grupların resmi onay beklemeden hareket edebileceğini belirtti. Pakistan'ın gerilimin başka bölgelere yayılmasını engellemeye yönelik diplomatik girişimlerini sürdüreceğini de kaydetti.

Anlaşma ilk ciddi sınavıyla karşı karşıya

Mekke Ortak Savunma Anlaşması 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanmıştı.

Anlaşma, üç ülkenin ortak güvenlik ve savunma iş birliğinin güçlendirilmesini ve taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış saldırı kabul edilmesini öngörüyor.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı geçen hafta henüz askeri bir karşılık üzerinde görüşülmediğini açıklamıştı. Asif'in son açıklaması ise İslamabad'ın anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeye hazır olduğu yönündeki siyasi mesajını güçlendirdi; açıklanmış somut bir askeri harekât kararı ise şu aşamada bulunmuyor.