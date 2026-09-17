Yeni Parti’de yüzler gülüyor! 50 günde topladıkları bağış miktarını açıkladılar
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Yeni Parti İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından partisinin dayanışma kampanyasında 50 günde toplanan bağış ve aidat miktarını açıkladı.
Yeni Parti Çanakkale Milletvekili ve İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, sosyal medya hesabından, partisinin bağış kampanyasındaki son durumu açıkladı.
Ceylan, dayanışma kampanyasına 50 günde toplam 561 milyon 631 bin 100 lira bağış ve aidat desteği sağlandığını duyurdu.
Ceylan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
158 BİN 202 KİŞİ BAĞIŞ YAPTI
"Değerli vatandaşlarımız, Türkiye'nin değişimine inanarak çıktığımız bu yolda, milletimizin güçlü desteği büyüyerek devam ediyor. Yeni Parti'nin dayanışma kampanyasında 50 günde 158.202 bağışçımız, üyelerimizle birlikte toplam 561.631.100 TL bağış ve aidat desteği sağlamıştır. Yeni Parti, Türkiye'de değişime inanan milyonların gür sesi olmaya devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.”